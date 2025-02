Von der Leyen: Pospešiti je treba pošiljanje orožja v Kijev (VIDEO)

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pred današnjim srečanjem evropskih voditeljev z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v Kijevu pozvala k močnejši podpori Ukrajini in poudarila nujnost povečanja vojaške pomoči Ukrajini. Evropski voditelji so medtem ob tretji obletnici ruske invazije prispeli v Kijev.

»Svobodna in suverena Ukrajina je v interesu celotnega sveta,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa na poti v Kijev, kamor je prispela z vlakom, dejala von der Leyen.

Poudarila je nujnost povečanja vojaške pomoči Ukrajini. »Pospešiti moramo takojšnjo dostavo orožja in streliva,« je dejala in dodala, da bo predstavila celovit načrt za povečanje proizvodnje orožja in obrambnih zmogljivosti EU.

Von der Leyen je napovedala tudi nadaljnje ukrepe za povečanje energetske varnosti Ukrajine in EU. Povedala je, da je cilj do konca prihodnjega leta v celoti vključiti trge z električno energijo Ukrajine in Moldavije v električno omrežje EU. »Naše tesno partnerstvo je v ukrajinskem, a tudi v evropskem interesu,« je dejala.

Ob prihodu v Kijev pa je na omrežju X zapisala: »Danes smo v Kijevu, ker je Ukrajina Evropa. V tem boju za preživetje ni na kocki le usoda Ukrajine. To je usoda Evrope.«

Costa: Danes smo vsi Ukrajinci

Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa pa je poudaril zavezanost podpori Ukrajini. »Danes smo vsi Ukrajinci. Trpljenje, ki vam ga je zadala Rusija od začetka te neizzvane vojne, je kruto in neodpustljivo,« je dejal v video izjavi, objavljeni na X. »Z vami smo bili od prvega dne in vam bomo stali ob rami. Želimo pravičen, pošten in trajen mir, tako kot vi,« je dejal.

»Prihodnost Ukrajine je v Evropski uniji in varnost Ukrajine je varnost Evrope,« je še poudaril Costa, ki je za 6. marec sklical izredno zasedanje evropskih voditeljev, namenjeno razpravam o krepitvi evropske obrambe, miru na evropski celini in dolgoročni varnosti Ukrajine.

Ob današnji obletnici ruske invazije bodo Kijev v znak podpore Kijevu obiskali številni zahodni voditelji, poleg von der Leyen in Coste večina evropskih komisarjev ter španski premier Pedro Sanchez.

Osebno ali virtualno se jim bodo pridružili še predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola ter voditelji Litve, Latvije, Malte in Kanade, piše spletni medij Politico. Zelenski je medtem v nedeljo omenil, da bo v živo ali prek spleta gostil več kot 20 voditeljev.