Nič več negotovosti: Von der Leyen in Trump dosegla pomemben trgovinski dogovor

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in ameriški predsednik Donald Trump sta na današnjih pogovorih na Škotskem dosegla trgovinski dogovor. Kot sta sporočila po srečanju, je dogovor dober za obe strani. Trump je potrdil, da bodo carine na uvoz blaga iz EU v ZDA znašale 15 odstotkov.

»Dosegli smo dogovor. To je dober dogovor za vse,« je Trump povedal po srečanju v njegovem letovišču Turnberry na jugozahodu Škotske. Da je dogovor dober, se je strinjala tudi von der Leyen, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški predsednik je pojasnil, da bodo na uvoz blaga iz EU v ZDA veljale 15-odstotne carine. Predvidoma bodo začele veljati 1. avgusta.

EU se je po njegovih besedah v okviru dogovora zavezala tudi, da bo v ZDA vložila dodatnih 600 milijard dolarjev in od ZDA kupila za 750 milijard dolarjev energentov.

Srečanje na najvišji ravni je potekalo, potem ko so se predstavniki EU in ZDA več kot tri mesece pogajali na tehnični in politični ravni.

Rok preložil

Ameriški predsednik je sredi aprila za skoraj vse trgovinske partnerice uvedel 10-odstotne carine, hkrati pa za številne države in EU napovedal dodatno zvišanje. Nekaj dni pred 9. julijem, ko naj bi prišlo do uveljavitve teh še višjih carinskih stopenj, je rok preložil na 1. avgust. Sredi julija je nato EU zagrozil, da bodo avgusta na uvoz iz unije začele veljati 30-odstotne carine, medtem ko je aprila napovedal 20-odstotne.

Skupna blagovna in storitvena menjava med EU in ZDA je lani dosegla okoli 1680 milijard evrov, kar je predstavljalo 30 odstotkov svetovne trgovine. EU je v blagovni menjavi beležila presežek v višini 198,5 milijarde, ZDA pa so v presežku pri storitvah. Ta je znašal 148 milijard evrov, kar pomeni, da je - gledano v celoti - trgovinski odnos med ZDA in EU dokaj uravnotežen.