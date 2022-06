Volkovi napadajo sredi belega dne

+Še dobro, da se je v stajo odpravil sam: če bi bili z njim otroci ali ostarela mati, se pred zvermi ne bi mogli ubraniti, pripoveduje Saša Štrbac iz Kistanj v priljubljenem narodnem parku Krka.

Znamenite slapove si ogledajo množice ljudi. FOTO: Daliu/Getty Images

Zgodilo se je sredi belega dne, tik ob njegovem domu, je še vedno pretresen Štrbac, ki se z volkovi še nikoli ni srečal iz oči v oči. Tudi z medvedi ne, pa čeprav živijo na tistem območju, pripoveduje in pojasnjuje, da je bil usodnega dne k sreči sam, saj ga pri oskrbi koz in ovc zelo radi spremljajo najmlajši. Živi z ženo, materjo in petimi otroki, vsi so bili takrat na varnem, je olajšan. »Preskočili so ograjo, ki je visoka kar meter in sedemdeset centimetrov. Obkolili so živali, dva pa sta se napotila proti meni ...« se spominja Saša, ki je imel k sreči pri sebi koso, s katero se je ubranil zveri. Njegova čreda ni imela sreče. Skupili so jo štiri koze in dva jagenjčka, nazadnje pa še njegov najboljši prijatelj, zvesti pes. Številne živali so poškodovane, a Saša pričakuje, da si bodo povsem opomogle.

A čeprav je odnesel celo kožo, seveda ne bo mirno spal. Volkovi so se vrnili še istega večera in se sprehodili okoli njegove hiše, bližnja srečanja zadnje čase doživljajo tudi preostali prebivalci Kistanj. Eden od pastirjev je imel še pred časom 400 koz, a je vsak dan kakšna manj, ugotavlja. Čeprav mu čredo varuje kar šest psov, in to mogočnih kangalov, se drzni volkovi prebijejo do plena. Kot opozarjajo prebivalci že resno ogroženega območja, jih volkovi obiskujejo v čedalje številnejših tropih, tudi sredi belega dne, odgnati pa jih je nemogoče. Morda se bo država zganila ob podatku, da Kistanje stojijo le nekaj kilometrov od turistično zelo priljubljenega samostana, nedaleč od slapov Krke, ki si jih vsako leto ogleda več tisoč ljudi.