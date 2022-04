Volilni dan v Srbiji v znamenju incidentov, napadli opozicijskega predsednika (VIDEO)

V Srbiji danes potekajo predsedniške in predčasne parlamentarne volitve ter lokalne volitve, tudi v Beogradu. Po podatkih republiške volilne komisije je do 16. ure glasovalo 41,56 odstotka volivcev, do 17. ure pa po podatkih Centra za svobodne volitve in demokracijo (Cesid) 45,1 odstotka.

Parlamentarnih volitev leta 2016 se je do 17. ure udeležilo 43,5 odstotka volivcev, leta 2020 pa 37,2 odstotka, je za primerjavo navedel Cesid. Na predsedniških volitvah leta 2017 je bila volilna udeležba do 17. ure 40,9-odstotna.

Kot kažejo javnomnenjske ankete, bo srbski predsednik Aleksandar Vučić osvojil svoj drugi predsedniški mandat, njegova Srbska napredna stranka (SNS) pa bo začela drugo desetletje vladavine.

Napad na Grbovića

Volitve niso minile v mirnem duhu. Pripadniki vladajoče SNS so pred mestnim odborom stranke v Zemunu napadli predsednika opozicijskega Gibanja svobodnih državljanov Pavleta Grbovića. Napad se je po poročanju srbskih medijev zgodil, ker naj bi Grbović opazil, da pripadniki SNS uporabljajo vzporedne volilne sezname.

Srbski spletni portal N1 Srbija je na Instagramu objavil tudi posnetek napada na Grbovića. Grbović je dobil poškodbe glave, prek Twitterja pa je že sporočil, da je dobro.

Pojavili so se tudi očitki o fantomskih volivcih. Stranka svobode in pravice (SSP) iz Niša je sporočila, da so v mestu začeli glasovati tako imenovani fantomski volivci, to pa naj bi ugotovili njihovi člani volilnega odbora, poročajo srbski mediji.

Na enem od volilnih mest v občini Palilula je po njihovih trditvah glasovala ženska Zorana Popović, za katero je vabilo na volitve prišlo na naslov enega od članov mestnega odbora SSP. Ker nikoli ni živela niti ne živi na tem naslovu, je član SSP dogodek v sredo prijavil policiji in zahteval pojasnilo, je sporočila predsednica SSP iz Niša Jelena Milošević. »Danes je ta oseba glasovala na volilnem mestu 10 v Paliluli, in to brez problemov. Fantomski volivci pa so glasovali tudi na volilnem mestu 1 v občini Medijana,« je povedala Miloševićeva.

Opazovalna misija organizacije Crta je doslej na policijo vložila pet prijav zaradi volilne korupcije. Odstotek volilnih mest, na katerih beležijo nepravilnosti, pa je po besedah programskega direktorja Crte Raše Nedeljkova 10-odstoten.