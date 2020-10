Volila in zadela loto

1,7 milijona evrov so jima prinesle volitve.

Od nekdaj je bila odgovorna državljanka in vedno je bila hvaležna za volilno pravico. In tudi tokrat je komajda čakala, da bo s svojim glasom prispevala k odločitvi, kdo bo naslednja štiri leta zasedal Belo hišo, predanost domovini pa se ji je tokrat še bogato obrestovala.Neimenovana srečnica iz Južne Karoline je kakor več deset milijonov Američanov predčasno oddala svoj glas, na poti domov pa se je odpravila še po nakupih, med katerimi je, kot običajno, vplačala tudi nov loterijski listič. Mega millions, ki redno streže z vrtoglavimi zneski, je njena najljubša izbira, ne nazadnje ji je igra prinesla že kar nekaj dolarskih desetakov. A da se ji bo volilni dan tako zelo obrestoval, se ji še sanjalo ni.Dan pozneje je po žrebu preverila številke in osupla spoznala, da je bogatejša za nekaj tisočakov: listič je navdušeno pokazala možu, ta pa se je nemo zazrl vanjo, saj je spoznal napako. Ne dva tisočaka, zadela je dva milijona dolarjev, je začel vpiti! Srečo sta za vsak primer preverila še v trgovini, kjer je gospa vplačala listič, tam pa so ju seveda zasuli s plazom čestitk. No, tudi sami bodo deležni loterijskega kolača, prejeli bodo namreč okrogel odstotek jackpota.In kaj si bosta privoščila za 1,7 milijona evrov? Nič posebnega, pojasnjujeta zakonca, vsekakor se ne bosta zaletela v nespametne nakupe. Zagotovila si bosta varno jesen življenja, privoščila kakšno potovanje, ko jima bo novi koronavirus to dopustil, in kaj primaknila otrokom ter vnukom. Njuna sreča pa bo popolna, če bo na volitvah zmagal še njun kandidat, sta pribila.