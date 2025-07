Vojna v Aziji je pred vrati, med Tajsko in Kambodžo vre

Spopadi med tajskimi in kamboškimi silami se nadaljujejo. Po navedbah tajske vojske so kamboške sile uporabile težko orožje, vključno s topništvom in raketami. Na Tajskem so spopadi zahtevali 15 smrtnih žrtev, razseljenih je več kot 130.000 ljudi.

Dolgotrajni ozemeljski spor med Tajsko in Kambodžo se je v četrtek razvil v intenzivne spopade, v katerih sta strani uporabili topništvo, tanke, kopenske sile in bojna letala. Kot je sporočila tajska vojska, so se spopadi na območjih vzdolž meje med državama nadaljevali. Kamboške sile so izvedle bombardiranje s topništvom in raketnimi sistemi, tajske čete pa so se odzvale s podpornim ognjem, je v izjavi navedla vojska in prebivalce regij na vzhodu Tajske pozvala, naj se izogibajo območjem ob meji.

Sosednji državi v jugovzhodni Aziji sta že desetletja v sporu glede več delov ozemlja ob njuni več kot 800 kilometrov dolgi meji.

Sosednji državi v jugovzhodni Aziji sta že desetletja v sporu glede več delov ozemlja ob njuni več kot 800 kilometrov dolgi meji. Spor se osredotoča na območje okoli templja Prasat Preah Vihear, ki je na Unescovem seznamu svetovne dediščine in si ga lastita obe državi.

Po podatkih tajskega ministrstva za zdravje se je število smrtnih žrtev v dveh dneh spopadov povečalo na 15. Med njimi je 14 civilistov in en vojak, 46 ljudi je ranjenih, med njimi 15 vojakov. Po podatkih tajske vojske je bilo ubitih tudi najmanj 24 kamboških vojakov. Kamboška stran podatkov o žrtvah med vojaki ni objavila.

Tajske oblasti so opozorile, da bi se čezmejni spopadi lahko razvili v vojno. »Če se bodo razmere zaostrile, bi se lahko razvile v vojno, čeprav so zaenkrat omejene na spopade,« je povedal vršilec dolžnosti tajskega premierja Phumtham Wechayachai. Kamboški premier Hun Manet je zahteval sklic nujne seje Varnostnega sveta ZN.