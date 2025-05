Vojna napoved kajenju: globe do 135 evrov

Francija bo prepovedala kajenje na vseh zunanjih prostorih, ki jih lahko obiskujejo otroci, to so plaže, parki in avtobusna postajališča, je napovedala francoska ministrica za zdravje in družino. »Tobak mora izginiti od tam, kjer so otroci,« je dejala Catherine Vautrin. Svoboda kadilcev se konča tam, kjer se začne pravica otrok do dihanja čistega zraka, je še dodala.

Omejitve bodo začele veljati 1. julija in bodo vključevale vsa mesta, kjer bi se lahko zadrževali otroci, od plaž, parkov, javnih vrtov, območij pred šolami, avtobusnih postajališč do športnih prizorišč, je naštevala. Kršitelji so lahko kaznovani z globo do 135 evrov, je sporočila.

Ocenjuje se, da v Franciji vsako leto zaradi zapletov, povezanih s tobakom, umre približno 75.000 ljudi oziroma 200 ljudi na dan. Glede na nedavno anketo javnega mnenja šest od desetih Francozov oziroma kar 62 odstotkov podpira prepoved kajenja v javnih prostorih.

13 evrov naj bi bila škatlica cigaret do leta 2027.

Francoska vlada je sicer že leta 2023 predstavila nov načrt za boj proti kajenju, gre za nacionalni program za nadzor nad tobakom za obdobje 2023–2027. Francosko ministrstvo za zdravje je takrat sporočilo, da bo škatlica cigaret do leta 2027 stala 13 evrov, leta 2025 pa bo cena prvič 12 evrov.

Že leta 2023 so poročali, da »ta dolgo pričakovani načrt prihaja v času, ko novi izdelki, kot so elektronske cigarete za enkratno uporabo, namenjene najstnikom, vzbujajo zaskrbljenost«. Prvi korak načrta je preprečiti, da bi ljudje sploh začeli kaditi, še posebno mlajši, čeprav je bilo v Franciji med letoma 2017 in 2022 opaziti očiten upad kajenja v tej starostni skupini. Vladni cilj generacije je sicer družba brez tobaka do leta 2032.

Da bi to dosegli, se bo cena škatlice cigaret do leta 2027 zvišala na 13 evrov.