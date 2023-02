"Vohunski" baloni vznikajo po svetu, govorijo celo o vesoljcih (FOTO)

Ameriška vojska je v ponedeljek sporočila, da je iz domnevno kitajskega vohunskega balona, ki ga je 4. februarja sestrelilo ameriško lovsko letalo ob obali Južne Karoline, odkrila kritično elektroniko, vključno s ključnimi senzorji, ki naj bi bili uporabljeni za zbiranje obveščevalnih podatkov.

Domnevno kitajski vohunski balon je odplaval proti oceanu, potem ko je bil sestreljen ob obali v Surfside Beachu v Južni Karolini, ZDA 4. februarja 2023. FOTO: Randall Hill, Reuters

»Posadke so uspele pobrati veliko ostankov s kraja, vključno z vsemi prepoznanimi prioritetnimi senzorji in deli elektronike ter velikimi deli strukture,« je v izjavi zapisalo Severno poveljstvo ameriške vojske.

Obtoževanja z vseh strani

Kitajska je v ponedeljek sporočila, da so ameriški baloni za velike višine od začetka leta 2022 več kot 10-krat preleteli njen zračni prostor brez dovoljenja, kar je Washington hitro zanikal.

Mornarji ameriške mornarice, dodeljeni jurišni enoti 4, pripravljajo material, pridobljen v Atlantskem oceanu iz kitajskega balona na visoki nadmorski višini, ki so ga ameriške zračne sile sestrelile ob obali Južne Karoline. FOTO: US Navy, Reuters

Tiskovni predstavnik za nacionalno varnost John Kirby je v intervjuju za MSNBC povedal: »To absolutno ni res. Ne letimo z baloni nad Kitajsko.«

Kitajska obtožba je razširila spor z Združenimi državami, ki se je začel po tem, ko je ameriška vojska 4. februarja sestrelila ob obali Južne Karoline, potem ko je več dni plul čez celinski del ZDA, kot pravijo, kitajski vohunski balon. Vodilni ameriški diplomat Antony Blinken pa je odpovedal potovanje v Peking, namenjeno zmanjšanju napetosti.

Mornarji, dodeljeni jurišni enoti ACU Four, upravljajo zračne blazine pristajalnih plovil LCAC med prizadevanji za izterjavo ostankov kitajskega balona za visoke nadmorske višine. FOTO: Handout Reuters

Kitajska ni ponudila »nobenih verodostojnih razlag« za vdore, je dodal Kirby. Kitajska je odgovorila, da je bil balon civilno raziskovalno plovilo, ki ga je pomotoma odpihnilo s smeri, in obtožila ZDA pretiranega odziva.

Gregory Poling, indo-pacifiški strokovnjak za pomorsko varnost pri washingtonskem centru za strateške in mednarodne študije, je dejal, da ni vedel, da bi ZDA uporabljale balone za nadzor in hkrati opozoril, da Kitajska za svoj teritorialni zračni prostor šteje tudi zračni prostor nad Tajvanom in večji del, če ne celotno Južnokitajsko morje.

Mornarji ameriške mornarice, dodeljeni skupini 2 za odstranjevanje eksplozivnih sredstev, se pripravljajo na iskanje razbitin med prizadevanji za izterjavo ostankov visokonadmorskega kitajskega balona. FOTO: Handout Reuters

Japonska odgovarja

Japonska je Kitajski sporočila, da so kršitve njenega zračnega prostora z nadzornimi baloni brez posadke popolnoma nesprejemljive, je v sredo dejal tiskovni predstavnik vlade.

Japonsko obrambno ministrstvo je v torek sporočilo, da močno sumi, da so kitajski nadzorni baloni vsaj trikrat od leta 2019 vstopili na japonsko ozemlje. »Kot rezultat nadaljnje preiskave posebnih letečih predmetov v obliki balona, ki so bili v preteklosti potrjeni v japonskem zračnem prostoru, obstaja močan sum, da so bili nadzorni baloni brez posadke iz Kitajske,« je novinarjem povedal glavni sekretar kabineta Hirokazu Matsuno.

Tudi Moldavija

Moldavija je v torek za kratek čas zaprla svoj zračni prostor, da bi raziskala poročila o predmetu na nebu, podobnem balonu, dan po tem, ko je majhna vzhodnoevropska država obtožila Rusijo, da načrtuje strmoglavljenje njene vlade.

Rusija je zanikala obtožbe predsednice Maie Sandu, ki je večkrat izrazila zaskrbljenost zaradi namer Rusije do nekdanje sovjetske republike, odkar je Moskva februarja 2022 napadla Ukrajino, poroča Reuters. Moldavska uprava za civilno letalstvo je sporočila, da je ukrepala po prejemu poročila obrambnega ministrstva, da so nad severom države, blizu meje z Ukrajino, opazili majhen predmet, podoben vremenskemu balonu.

Na delu vesoljci? Ob pojavu balonov so se hitro pojavile govorice o morebitnem obisku vesoljcev. Če se to nekaterim zdi smešno, se drugim ni. Ameriška Bela hiša je zato govorice o vesoljcih hitro zanikala: dejali so, da pri pojavljanju neznanih letečih predmetov ni znakov, ki bi kazali na dejavnosti vesoljcev ali življenja zunaj Zemlje, poroča Euronews. Med tistimi, ki se je šalil na račun balonov, je bil tudi milijarder Elon Musk. »Ne skrbite, samo nekaj mojih prijateljev vesoljcev ima postanek pri nas,« je zapisal in požel prek 700 tisoč všečkov.

V izjavi so zapisali, da so »glede na vremenske razmere in nezmožnost opazovanja in identifikacije predmeta in njegove poti leta« zračni prostor zaprli. Ko so oblasti ugotovile, da ni nevarnosti za varnost državljanov, so uro in 22 minut pozneje preklicale zaporo.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je prejšnji teden dejal, da je njegova država odkrila načrt ruske obveščevalne službe »za uničenje Moldavije«. Nekaj dni kasneje je moldavska vlada odstopila.

Romunski zračni prostor

Tudi Romunija je v svojem zračnem prostoru zaznala sumljiv vremenski balon. Nadzorni sistem romunskih zračnih sil je v zračnem prostoru države zaznal zračni predmet, ki je bil videti kot vremenski balon, je v torek sporočilo obrambno ministrstvo.

Dodali so še, da sta letali MiG 21 LanceR prileteli na območje v jugovzhodni Romuniji 10 minut po opazovanju, a nista mogla potrditi prisotnosti predmeta in dodala, da je balon letel na višini 11.000 metrov. Opazovanje v Romuniji se je zgodilo na isti dan, ko je Moldavija, ki meji na Romunijo in Ukrajino, za kratek čas zaprla svoj zračni prostor iz nerazkritih varnostnih razlogov, čeprav romunsko ministrstvo v svoji izjavi ni povezalo dogodkov.

​

»«