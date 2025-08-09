SAM ALTMAN

Vodja ChatGPT izdal opozorilo za vse, ki umetno inteligenco uporabljajo kot 'terapijo' (VIDEO)

Generalni direktor OpenAI, Sam Altman, pravi, da bi morale biti osebne pogovore s ChatGPT obravnavane enako kot pogovore s terapevti.
Fotografija: Sam Altman FOTO: Kim Kyung-hoon, Reuters
Odpri galerijo
Sam Altman FOTO: Kim Kyung-hoon, Reuters

A. G.
09.08.2025 ob 20:36
09.08.2025 ob 20:37
A. G.
09.08.2025 ob 20:36
09.08.2025 ob 20:37

Poslušajte

Čas branja: 3:10 min.

Čeprav večina ljudi uporablja ChatGPT za preprosta opravila, kot so povzemanje poročil ali načrtovanje obrokov, se vse več posameznikov obrača na to programsko opremo kot obliko terapije.

Po besedah Sama Altmana, izvršnega direktorja podjetja OpenAI, ljudje vedno pogosteje ChatGPT prosijo za nasvete glede osebnih težav – bodisi zdravja, odnosov ali drugih življenjskih izzivov. A Altman želi uporabnike opozoriti na posledice takšne uporabe.

Če oseba obišče pravega terapevta, so njihovi pogovori zakonsko zaščiteni in jih ni mogoče uporabiti kot dokaz v sodnih postopkih – z določenimi izjemami. Altman meni, da bi se takšna zakonska zaščita morala razširiti tudi na osebne pogovore med uporabniki in ChatGPT, kar je pojasnil v nedavni epizodi podkasta This Past Weekend.

»Če greš k ChatGPT in govoriš o svojih najbolj občutljivih stvareh, nato pa pride do tožbe ali česa podobnega, bi nas lahko prisilili, da te pogovore razkrijemo – in to se mi zdi res izprijeno,« je povedal voditelju podkasta Theu Vonu.

»Trenutno, če se o takšnih težavah pogovarjaš z zdravnikom, terapevtom ali odvetnikom, zanje velja zakonska zaščita – zaupnost med zdravnikom in pacientom, odvetniška zaupnost. Za pogovore z AI pa tega še nismo uredili,« je dodal.

Trenutno ima OpenAI dostop do vsebine pogovorov z namenom izboljševanja storitve ali nadzora nad morebitno zlorabo.

Izbrisani pogovori se sicer po 30 dneh trajno izbrišejo – razen če podjetje oceni, da jih mora zaradi varnostnih ali pravnih razlogov ohraniti. Z drugimi besedami – popolnoma izbrisani niso.

Poziva k »enaki ravni zasebnosti pri pogovorih z umetno inteligenco«

Altman meni, da se mora to nujno spremeniti in poziva k »enaki ravni zasebnosti pri pogovorih z umetno inteligenco«, kot trenutno velja za pogovore s terapevti. Ker je zanašanje mladih na orodja, kot je ChatGPT, za osebne težave razmeroma nov pojav, je Altman poudaril, da gre za novo, a vse pomembnejše vprašanje.

image_alt
Vedno več najstnikov se po nasvete zateka k umetni inteligenci, a posledice so lahko katastrofalne

»Tega nihče še pred letom dni ni jemal resno – zdaj pa je to res velik problem: 'Kako bomo zakonsko uredili to področje?'« je dejal.

Trenutno ima OpenAI dostop do vsebine pogovorov z namenom izboljševanja storitve ali nadzora nad morebitno zlorabo. Izbrisani pogovori se sicer po 30 dneh trajno izbrišejo – razen če podjetje oceni, da jih mora zaradi varnostnih ali pravnih razlogov ohraniti.

Z drugimi besedami – popolnoma izbrisani niso.

Medtem je New York Times skupaj z drugimi tožniki prejšnji mesec vložil tožbo proti OpenAI, s katero želi, da podjetje vse uporabniške zapise hrani trajno, kot del postopka zaradi kršitve avtorskih pravic. Medij trdi, da podjetje za učenje svojih modelov brez dovoljenja uporablja njegove članke, poroča ladbible.com.

Preberite še:

image_alt
Najprej se je zaljubil v umetno inteligenco, nato pa umrl pod streli policije

image_alt
Bodo umetni inteligenci končno stopili na prste? Sprejeli so nov zakon

image_alt
Dr. Alja Fabjan: Prijatelj chat

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

sam Altman tehnologija pogovor intervju chatgpt podkast prihodnost težave

Priporočamo

Bo letošnja zima močno zasnežena? Prve napovedi nekaterim ne bodo všeč
Dončićeva Anamaria se je pokazala brez ličil, ljudje pa navdušeni (VIDEO)
Tragedija v kampu: padajoče drevo ubilo mamo in dojenčka
Neverjetna sreča v nesreči: v kombi silovito trčil vlak, rezultat nesreče pa preseneti (VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Bo letošnja zima močno zasnežena? Prve napovedi nekaterim ne bodo všeč
Dončićeva Anamaria se je pokazala brez ličil, ljudje pa navdušeni (VIDEO)
Tragedija v kampu: padajoče drevo ubilo mamo in dojenčka
Neverjetna sreča v nesreči: v kombi silovito trčil vlak, rezultat nesreče pa preseneti (VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.