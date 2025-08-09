Vodja ChatGPT izdal opozorilo za vse, ki umetno inteligenco uporabljajo kot 'terapijo' (VIDEO)

Čeprav večina ljudi uporablja ChatGPT za preprosta opravila, kot so povzemanje poročil ali načrtovanje obrokov, se vse več posameznikov obrača na to programsko opremo kot obliko terapije.

Po besedah Sama Altmana, izvršnega direktorja podjetja OpenAI, ljudje vedno pogosteje ChatGPT prosijo za nasvete glede osebnih težav – bodisi zdravja, odnosov ali drugih življenjskih izzivov. A Altman želi uporabnike opozoriti na posledice takšne uporabe.

Če oseba obišče pravega terapevta, so njihovi pogovori zakonsko zaščiteni in jih ni mogoče uporabiti kot dokaz v sodnih postopkih – z določenimi izjemami. Altman meni, da bi se takšna zakonska zaščita morala razširiti tudi na osebne pogovore med uporabniki in ChatGPT, kar je pojasnil v nedavni epizodi podkasta This Past Weekend.

»Če greš k ChatGPT in govoriš o svojih najbolj občutljivih stvareh, nato pa pride do tožbe ali česa podobnega, bi nas lahko prisilili, da te pogovore razkrijemo – in to se mi zdi res izprijeno,« je povedal voditelju podkasta Theu Vonu.

»Trenutno, če se o takšnih težavah pogovarjaš z zdravnikom, terapevtom ali odvetnikom, zanje velja zakonska zaščita – zaupnost med zdravnikom in pacientom, odvetniška zaupnost. Za pogovore z AI pa tega še nismo uredili,« je dodal.

Trenutno ima OpenAI dostop do vsebine pogovorov z namenom izboljševanja storitve ali nadzora nad morebitno zlorabo. Izbrisani pogovori se sicer po 30 dneh trajno izbrišejo – razen če podjetje oceni, da jih mora zaradi varnostnih ali pravnih razlogov ohraniti. Z drugimi besedami – popolnoma izbrisani niso.

Poziva k »enaki ravni zasebnosti pri pogovorih z umetno inteligenco«

Altman meni, da se mora to nujno spremeniti in poziva k »enaki ravni zasebnosti pri pogovorih z umetno inteligenco«, kot trenutno velja za pogovore s terapevti. Ker je zanašanje mladih na orodja, kot je ChatGPT, za osebne težave razmeroma nov pojav, je Altman poudaril, da gre za novo, a vse pomembnejše vprašanje.

»Tega nihče še pred letom dni ni jemal resno – zdaj pa je to res velik problem: 'Kako bomo zakonsko uredili to področje?'« je dejal.

Medtem je New York Times skupaj z drugimi tožniki prejšnji mesec vložil tožbo proti OpenAI, s katero želi, da podjetje vse uporabniške zapise hrani trajno, kot del postopka zaradi kršitve avtorskih pravic. Medij trdi, da podjetje za učenje svojih modelov brez dovoljenja uporablja njegove članke, poroča ladbible.com.

