Voditelji EU bedeli do zgodnjih jutranjih ur, bila je burna razprava

Voditelji držav članic EU so zgodaj zjutraj po dolgi in burni razpravi vendarle uskladili sklepe izrednega vrha, v katerih so se zavzeli za evropski odgovor pri upravljanju migracij. Sklepi pa po besedah predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela kažejo tudi na enotnost in odločnost pri ukrepanju za zagotavljanje konkurenčnosti gospodarstva.

»Migracije so evropski izziv, ki potrebuje evropski odgovor,« so v sklepih vrha, ki je trajal od četrtka dopoldne pa do zgodaj davi, zapisali voditelji držav članic EU.

»Imeli smo kakovostno, iskreno in spoštljivo izmenjavo mnenj z zavedanjem, da gre za skupno evropsko vprašanje, ki ga moramo obravnavati skupaj, da bi našli evropski odgovor,« je po razpravi voditeljev, ki je bila po neuradnih informacijah precej vroča, povedal predsednik Evropskega sveta Michel.

Na področju upravljanja meja se bodo po besedah predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen osredotočili na dva pilotna projekta. Prvi bo vključeval celovit paket mobilne in fiksne infrastrukture na mejah.

Ograja in nadzorne kamere

Na vprašanje, ali bo vključeval tudi gradnjo zidu, je odgovorila, da so na voljo nacionalna sredstva, ki jih je mogoče uporabiti za tisto, kar se članicam zdi potrebno, dvostranski prispevki in pa tudi evropska sredstva. Poudarila je pomen celovitega pristopa z mobilno in fiksno infrastrukturo, kar med drugim vključuje nadzorne kamere, opazovalne stolpe in vozila.

Že ob prihodu na zasedanje se je sicer več voditeljev, med njimi avstrijski kancler Karl Nehammer, zavzelo za okrepitev varovanja zunanje meje ob finančni podpori EU. Nehammerja so podprli premierji Grčije, Italije in Nizozemske.

Luksemburški premier Xavier Bettel pa se je glede postavitve ograje na zunanji meji odzval negativno. Financiranju ograj na mejah iz evropskih sredstev nasprotuje tudi Slovenija, je ob prihodu na zasedanje povedal slovenski premier Robert Golob.

V Bruslju tudi Zelenski

Voditelji so o migracijah in globalni konkurenčnosti evropskega gospodarstva razpravljali, potem ko so skoraj vse četrtkovo popoldne govorili z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ki se je vrha prvič udeležil v živo. Zahvalil se jim je za dobave orožja, pri čemer pa je poudaril, da je treba biti hitrejši od Rusije. Izrazil je prepričanje, da bo Ukrajina postala del Evropske unije. Želi si, da bi se pristopna pogajanja za članstvo v EU začela še letos.