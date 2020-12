Vlada zaostruje prehod čez meje, črtala bi številne izjeme

Notranji ministerje v oddaji 24ur zvečer na Pop TV dejal, da bo vlada danes obravnavala nekatere dodatne ukrepe. Med drugim bo na mizi predlog za striktno zaprtje južne meje oz. črtanje izjem, kot so 72-urni prehod za bližnje sorodnike, obisk vikenda, kratek prehod za nujne stvari ipd. »Bistveno pa je, da bomo razen za tranzit predpisali jasna pravila za vrnitev.« Tako bi bil po njegovem predlogu ob vrnitvi potreben negativen PCR-test, ki ne bi smel biti starejši od 48 ur in bi moral biti opravljen v EU.Vlada bo na današnji seji odločala tudi o tem, kako bo z javnim potniškim prometom v prazničnem času.je za STA pojasnil, da bo vlada svoje odločitve danes sprejemala tudi na podlagi rezultatov hitrih testov, opravljenih v torek.Je pa ministrski zbor že izdal odlok, ki s četrtkom zmanjšuje število izjem glede ponujanja in prodaje blaga in storitev; veljal bo do 4. januarja.