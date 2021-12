Posnetek razkriva: je vlada med zaprtjem žurirala?! (VIDEO)

Da se britanski politični vrh požvižga na protikoronske ukrepe, ki jih uvaja, javnost sumi že več kot leto dni, tokratne obtožbe pa bi morale zadostovati, da vlada z Borisom Johnsonom na čelu kar odstopi, so glasni in besni številni Britanci.

Spet bi omejili druženje zaradi omikrona, a kdo jih bo upošteval? FOTO: Henry Nicholls/Reuters

Pojavile so se govorice, da naj bi v najpomembnejši ulici v državi, Downing Streetu, decembra lani potekala božična zabava, seveda v času, ko so se Otočani privajali na stroge omejitve in prepovedi gibanja ter druženja, tudi z najbližjimi. Na dan je namreč prišel posnetek z vaje za novinarsko konferenco z 22. decembra, na katerem se premierjeva takratna predstavnica za stike z javnostmi Allegra Stratton v družbi sodelavcev norčuje iz morebitnih vprašanj glede zabave, ki naj bi se zgodila 18. decembra; med drugim pojasnjuje, da naj bi šlo za poslovni sestanek, na katerem pa navzoči niso ohranjali medsebojne razdalje.

Na posnetku nastopajo še nekateri drugi člani osebja, ki jih bo posebna komisija zaslišala in po potrebi kaznovala. Sam premier se je ob objavi opravičil in zatrdil, da se vedno drži protikoronskih ukrepov, kar seveda pričakuje tudi od vseh sodelavcev in državljanov; prepričan je, da zabave v resnici ni bilo, norčevanje iz ukrepov pa je ravno tako nedopustno, zato je napovedal sankcije za tiste, ki so si privoščili neslano šalo. Če pa bo preiskava odkrila kršitve protikoronskih ukrepov, bo izsledke posredoval policiji.

A posnetek, ki ga je pridobila televizija ITV, je tako zelo razburil Britance, da ti z opozicijo na čelu zahtevajo odstop premierja, kritični pa so celo nekateri Johnsonovi konservativci. Morda bi afera sčasoma celo utonila v pozabo, če bi bila osamljen primer, a vse kaže, da so si kršitev morda privoščili tudi drugi člani vlade.

Nanje naj bi se požvižgal tudi šolski minister.

Pred letom dni, 10. decembra, naj bi si božično veselico s 24 udeleženci privoščil tudi takratni minister za šolstvo Gavin Williamson, poročajo dobro obveščeni. Premierjeva napoved strožjih ukrepov zaradi širjenja omikrona je tako po pričakovanjih naletela na posmeh.