Visoki funkcionar Kolindi priskrbel fantastično »službo«

Kolinda je zbudila veliko pozornosti, ko se je po koncu finalne tekme nogometnega svetovnega prvenbstva v Rusiji leta 2018 kljub porazu Hrvaške in dežju obnašala kot najstnica in se stiskala k francoskemu kolegu Manuelu Macronu. FOTO: Reuters

(52), ki ji na lanskih predsedniških volitvah ni uspelo osvojiti še drugega mandata, saj so volivci več glasov namenili, je že dobila novo »službo«. Izvoljena je bila v članstvo Mednarodnega olimpijskega odbora (MOO), kamor jo je predlagal predsednik odboraBach naj bi se navdušil nad nekdanjo hrvaško predsednico že ob njunem prvem srečanju, ko je prišel na Hrvaško in ga je predsednica navdušila s svojim poznavanjem športa. Nato sta se večkrat srečevala na razlipčnih sestankih EU-ja in Združenih narodov.Grabar Kitarovićeva kot članica MOO sicer ne bo dobivala plače, lahko pa prejme do 7.000 evrov letno za svojo pisarno in opremo ter dnevnice za sestanke v višini 450 evrov, poroča 24sata.hr. Poleg tega MOO krije vse stroške potovanj, nastanitev, člani izvršnega odbora in predsednik pa lahko za en sestanek dobijo 900 doalrjev, vključno za dan pred in po sestanku. Njen mandat bo trajal do njenega 70. leta. Nekdanja predsednica sicer ni našla nove službe, a je zagotovo srečna, saj bo lahko počela vse tisto, kar ima najreje; potovanja, šport in promoviranje države, še pišejo na 24sata.Skupščina MOO je zaradi novega koronavirusa potekala po videokonferenci, na njej pa naj bi prisluhnili tudi poročilu japonskih organizatorjev olimpijskih iger, ki bi morale potekati med 23. julijem in 8. avgustom, a so jih zaradi pandemije covid-19 prestavili za eno leto. Še vedno ni znano, kako bodo olimpijske igre čez 12 mesecev potekale oziroma ali bo njihova izvedba sploh možna, če do takrat še ne bo razvito učinkovito cepivo ali zdravilo. Bach je že izključil možnost, da bi se športniki na olimpijadi pomerili pred praznimi tribunami.