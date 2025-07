Visoke cene na Hrvaškem odgnale turiste?

Tako na spletu kot v živo so med vsemi tistimi, ki so že dopustovali v obmorskih hrvaških krajih, letos prej kot zasoljene cene storitev in izdelkov v trgovinah glavna tema pogovorov opažanja glede samega števila turistov. Kar se tiče gneče na plažah in v drugih turistično najbolj zanimivih delih obmorskih mest, prihajajo različne informacije. Ponekod ugotavljajo, »da tako malo turistov še ni bilo«, drugod, da ni večjih sprememb.

»Na Korčuli pravijo, da je kar precej odpovedi zaradi cen, predvsem z nemških koncev,« razlaga eden od slovenskih uporabnikov omrežja X. Drugi pa: »Tudi po morju je precej prazno, gliserske barke se vlečejo žalostno počasi, verjetno šparajo gorivo. Moram pa reči, da je Opatija polna Nemcev in Madžarov.« Tretji pa, da je denimo v Rovinju ali Poreču še naprej vse po starem.

Za osrednji Dnevnik hrvaške televizije je prvi mož Hrvaške turistične skupnosti Kristjan Staničić medtem že pozval gostince, naj pametno določajo cene storitev, in poudaril, da so kljub ohranjanju cenovne konkurenčnosti dosegli rob. »Zagotovo je cena v središču zanimanja širše javnosti in medijev,« je poudaril in dodal, da je treba ostati konkurenčen v primerjavi z drugimi destinacijami v Sredozemskem morju.

»Na primer, hoteli in kampi so na Hrvaškem cenovno ugodnejši v primerjavi z državami, iz katerih prihajajo turisti – Avstrijo in Nemčijo, vendar smo dražji od Grčije, Španije in Italije. Po drugi strani je zasebna namestitev nekoliko dražja od Italije in Francije ter nekoliko bolj dostopna od Grčije in Španije,« je pojasnil.

Po besedah podatki kažejo, da pri gostih, ki prihajajo iz Nemčije, Slovenije, Avstrije, Poljske, ZDA in Hrvaške, beležijo rast. »To kaže, da je Hrvaška še vedno privlačna destinacija,« pravi.