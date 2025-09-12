Visoka zunanjepolitična predstavnica EU: »Pravkar smo podaljšali sankcije proti Rusiji«

Članice EU so se danes strinjala, da za šest mesecev podaljšajo sankcije proti več kot 2500 predstavnikom Rusije, med katerimi je tudi predsednik Vladimir Putin, so sporočili v Bruslju. Medtem je v pripravi že 19. sveženj, ki vsebuje dodatne omejitve glede prodaje ruske nafte, tankerje flote v senci in banke.

»Pravkar smo podaljšali sankcije proti Rusiji,« je na omrežju X sporočila visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas in dodala, da medtem zaključujejo delo na 19. svežnju. »Še naprej bomo omejevali denarna sredstva za Putinovo vojno,« je zagotovila.

Podaljšanja sankcij EU

Članice so veljavnost obstoječih sankcij proti več kot 2500 posameznikom in subjektom podaljšale za šest mesecev oz. do 15. marca prihodnje leto. Ukrepi vključujejo prepoved potovanja v in prek EU, zamrznitev premoženja in prepoved prenosa sredstev ali drugih gospodarskih virov sankcioniranim.

Podaljšanja sankcij EU so bila sicer od začetka ruskega napada na Ukrajino februarja 2022 običajno rutinska, pri čemer pa je Moskvi bolj naklonjena Madžarska redno pritiskala na odločevalce, da se nekatere osebe s seznama sankcioniranih odstranijo.