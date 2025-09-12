PODALJŠANJA SANKCIJ

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU: »Pravkar smo podaljšali sankcije proti Rusiji«

Medtem je v pripravi že 19. sveženj, ki vsebuje dodatne omejitve glede prodaje ruske nafte, tankerje flote v senci in banke.
Fotografija: Kaja Kallas FOTO: Yves Herman Reuters
Odpri galerijo
Kaja Kallas FOTO: Yves Herman Reuters

STA, A. G.
12.09.2025 ob 21:10
12.09.2025 ob 21:10
STA, A. G.
12.09.2025 ob 21:10
12.09.2025 ob 21:10

Članice EU so se danes strinjala, da za šest mesecev podaljšajo sankcije proti več kot 2500 predstavnikom Rusije, med katerimi je tudi predsednik Vladimir Putin, so sporočili v Bruslju. Medtem je v pripravi že 19. sveženj, ki vsebuje dodatne omejitve glede prodaje ruske nafte, tankerje flote v senci in banke.

»Pravkar smo podaljšali sankcije proti Rusiji,« je na omrežju X sporočila visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas in dodala, da medtem zaključujejo delo na 19. svežnju. »Še naprej bomo omejevali denarna sredstva za Putinovo vojno,« je zagotovila.

Podaljšanja sankcij EU

Članice so veljavnost obstoječih sankcij proti več kot 2500 posameznikom in subjektom podaljšale za šest mesecev oz. do 15. marca prihodnje leto. Ukrepi vključujejo prepoved potovanja v in prek EU, zamrznitev premoženja in prepoved prenosa sredstev ali drugih gospodarskih virov sankcioniranim.

Podaljšanja sankcij EU so bila sicer od začetka ruskega napada na Ukrajino februarja 2022 običajno rutinska, pri čemer pa je Moskvi bolj naklonjena Madžarska redno pritiskala na odločevalce, da se nekatere osebe s seznama sankcioniranih odstranijo.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Kaja Kallas sankcije EU Rusija Evropa Vladimir Putin vojna v Ukrajini Evropska unija ukrepi vojna

Priporočamo

Sosed prišel do njegovega okna, počepnil, a to še ni bilo vse
Poročila se je še Golobova poslanka, nevesta je nosila prekrasno obleko (FOTO)
Ta (tudi pri mladih Slovencih) priljubljena platforma polna spolnih plenilcev in preprodajalcev drog
Peklensko leto za dva horoskopska znaka, do konca leta bosta prelila morje solz

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Sosed prišel do njegovega okna, počepnil, a to še ni bilo vse
Poročila se je še Golobova poslanka, nevesta je nosila prekrasno obleko (FOTO)
Ta (tudi pri mladih Slovencih) priljubljena platforma polna spolnih plenilcev in preprodajalcev drog
Peklensko leto za dva horoskopska znaka, do konca leta bosta prelila morje solz

Izbrano za vas

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.