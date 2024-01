Od 8. januarja 2024 bodo obresti na plasiranja sredstev v ameriških dolarjih in evrih vezane na variabilne obresti SOFR in EURIBOR. Nove stopnje so torej višje za 1,5-krat v primerjavi s stopnjami iz preteklih let.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Freedom Finance Europe