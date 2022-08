Se odpravljate na Hrvaško? Pozor, tam odslej veljajo nova prometna pravila

Kdor je na dopustu na Hrvaškem oziroma se tja odpravlja, naj si pozorno prebere naslednje vrstice. Naši južni sosedje so namreč uvedli spremembe zakona o varnosti v cestnem prometu, ki so že začele veljati.

Vratolomne vožnje med množicami po ulicah ne bo več, si želijo zakonodajalci. FOTO: Andyparker72, Getty Images

Kot poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, so prvič uredili vožnjo električnih skirojev, monociklov, segwayev in podobnih vozil, ki se uvrščajo v posebno kategorijo osebnih prevoznih sredstev, torej tistih, ki so brez sedišča in dosegajo hitrost do 25 kilometrov na uro. Vozniki vseh starosti morajo pri tem nositi čelado, obvezna je tudi odsevna oznaka. Ta lahko od zdaj vozijo le še po kolesarski stezi, izjemoma, ko te ni, pa po pločniku in območju umirjenega prometa. Kdor bo takšna vozila upravljal s slušalkami v ušesih, bo plačal kazen okoli 40 evrov, enaka globa bo ob takšnem prekršku doletela tudi voznike koles in uporabnike običajnih skirojev. Novost je tudi obveznost zdravnikov, da voznika ocenijo in opozorijo na začasno nesposobnost za vožnjo. Takšna prepoved ne sme biti daljša od šestih mesecev; zdravniki pa so obvezani opozorilo evidentirati v zdravstveni dokumentaciji, po izteku začasne prepovedi pa vozniku ni treba na ponoven zdravniški pregled.

Sprememba zakonodaje vključuje tudi razširjeno obveznost zagotovitve verodostojnih osebnih podatkov o osebi, ki je vozilo upravljala ob prekršku, in pa tudi višjo kazen za neprilagojeno hitrost, ki jo najpogosteje izrekajo ob prometni nesreči. Zdaj znaša okoli 130 evrov, prej je polovico manj.