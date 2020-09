Virus škodil celo čokoladi

Ob zaužitju se sproščajo endorfini, hormoni sreče in dobrega počutja.

Čokolada velja za tolažilno hrano, živilo, ki nas dela srečne, saj se ob njenem zaužitju sprošča enako ali celo več endorfinov – hormonov sreče in dobrega počutja – kot med ljubljenjem. Zato bi verjetno rekli, da je v težkih časih spopadanja s pandemijo koronavirusa prodaja zrasla. Narobe!Švicarski proizvajalec čokolade, velikan Barry Callebaut, je sporočil, da je prodaja visokokakovostnih izdelkov iz čokolade in kakava od marca do maja, ko s(m)o bili mnogi potrošniki zaradi ukrepov zaustavitve širjenja koronavirusne bolezni med domačimi štirimi stenami, padla, in sicer za 14,3 odstotka. »Kot smo pričakovali aprila, je zaprtje zaradi covida-19 po svetu vplivalo na našo prodajo v tretjem četrtletju,« pravijo v podjetju, ki dobavlja večjim proizvajalcem, kot so Nestle, Unilever in Mondelez.Zaradi bolezni in posledičnega zaprtja držav so potrošniki resda več zapravili za živila, saj so več jedli doma, a od tega niso imele koristi vse kategorije prehranskih izdelkov.Podjetje je sporočilo še, da se je obseg prodaje že povečal na območjih, kjer so sprostili ukrepe, zlasti veliko naj bi bilo povpraševanje na Kitajskem in Japonskem. »Prepričani smo, da si bomo hitro opomogli, saj se trgi postopoma spet odpirajo,« je dejal izvršni direktor. Podjetje Barry Callebaut optimistično zre v prihodnost in napoveduje rast obsega prodaje v prihodnjih letih, tesno sodelovanje s strankami, da bi zagotovili nemoteno proizvodnjo in druga dela tudi med koronakrizo, jim je dalo, pravijo, pogled v to, kako tudi v prihodnje ugoditi strankam.