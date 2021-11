Nov vir koronaokužb so živali. Nas mora skrbeti?

Ameriški znanstveniki so ugotovili, da se koronavirus pospešeno širi ne samo med ljudmi, ampak tudi med živalmi, poroča CNN. Vir okužbe za jelenjad naj bi bil človek, a to ne pomeni, da se virus ne razširja sam med živalmi in prenaša potem nazaj na človeka. Zato raziskovalce skrbi, kaj bo to prineslo za prihodnje pandemije.

Znano je že, da ljudje lahko s koronavirusom okužijo živali in raziskovalce zato zanima, kako se okužijo jeleni. Dr. Suresh Kuchipudi iz Pensilvanije meni, da bi se to lahko zgodilo, ko je nekdo odvrgel okužen robček v narava ali pa morda kos jabolka. Ugotovljeno je bilo, da odplake lahko prenašajo virus, zato je lahko vir okužbe tudi onesnažena voda vir, ali ljudje, ki onesnažujejo okolje na različne načine.

»Treba je upoštevati, da so jeleni zelo dovzetne živali in ob tem se zastavlja nujno vprašanje, ali vemo, da jeleni prenašajo virus med seboj in koga lahko okužijo,« je za CNN dejal Kuchipudi. »Ne vemo, kaj se dogaja v naši lastni državi, in to moramo izvedeti,« pa je bila kritičen Hon Ip iz ameriškega geološkega zavoda v Wisconsinu.