Virus na Hrvaškem se vztrajno širi. To so zadnji podatki

77 novih primerov in pet smrti.

V BiH 304 nove okužbe, dve osebi sta umrli

Novi koronavirus: ZDA z več kot 70.000 novimi okužbami, v Braziliji skoraj 56.000

ZDA so že drugi dan zapored potrdile več kot 70.000 novih okužb z novim koronavirusom. V Braziliji je že tretji dan število novih dnevnih okužb večje od 50.000. Po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa so v ZDA v zadnjih 24 urah potrdili 73.795 novih okužb, zaradi covida-19 je umrlo 1157 bolnikov. V Braziliji so potrdili 55.891 okužb.

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah zabeležili 77 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Število aktivno okuženih znaša 881, zaradi covida 19 pa je umrlo še pet ljudi, je danes objavil nacionalni štab civilne zaščite. Med okuženimi je na zdravljenju v bolnišnicah 134 ljudi, od teh jih je devet na ventilatorjih.O razmerah v SlovenijiOd 25. februarja, ko je bil zabeležen prvi primer okužbe z novim koronavirusom na Hrvaškem, do danes so zabeležili 4.792 primerov okužbe. Od teh jih je 133 umrlo, 3.778 pa ozdravelo.V samoizolaciji je 3.350 ljudi. Do danes so testirali skupno 110.514 ljudi, od teh 1.156 v zadnjih 24 urah.V Bosni in Hercegovini so v zadnjih 24 urah potrdili 304 nove okužbe z novim koronavirusom. V Federaciji BiH so opravili 1.016 testov, pozitivnih je bilo 174. V Republiki Srbski so opravili 663 testiranj in potrdili 130 okužb z novim koronavirusom, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. V Federaciji BiH so v zadnjih 24 urah zabeležili tudi dve smrti zaradi covida 19.Preberite tudi:Do zdaj so v Federaciji BiH opravili 81.485 testiranj na okužbo z novim koronavirusom in okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 5.631 osebah. Trenutno je v BiH aktivnih 2.896 okužb z novim koronavirusom. Zaradi covida 19 je do zdaj v Federaciji BiH umrlo 121 bolnikov.