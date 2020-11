Virus je mutiral, bojijo se, da smo na pragu nove pandemije

Na Danskem so začeli s pokolom več kot 17 milijonov kun (minkov), potem ko je raziskava pokazala, da so okužene z mutiranim koronavirusom, ki se je medtem razširi na najmanj 200 ljudi.



Znanstveniki so našli podobne celice virusa pri ljudeh in kunah. Mutirani virus kaže večji odpor proti protitelesom, kar zmanjšuje verjetnost učinkovitosti morebitnih cepiv proti novemu koronavirusu. Od junija so na Danskem odkrili s kunami povezano mutacijo virusa pri 214 ljudeh, piše v poročilu, objavljenem na spletni strani instituta Serum, ki se ukvarja z nalezljivimi boleznimi. Več kot 280.000 ljudi v regiji Jutland bo v karanteni, da bi preprečili širjenje virusa.



Danska je največji rejec kun na svetu, mutirani virus pa se je pojavil na več farmah na severu države. Okužba se je nato razširila na 207 kmetij, okužilo pa se je tudi 12 ljudi. »Najhujši scenarij je, da bi se nova pandemija začela na Danskem,« je dejal vodilni danski epidemiolog Kare Molbak. »Veliko odgovornost imamo do lastnega prebivalstva, z odkritjem te mutacije pa še večjo odgovornost do preostanka sveta,« pa je dodala danska premierka Mette Frederiksen, ki je skupaj z večino svoje vlade v samoizolaciji, potem ko je bil eden izmed ministrov pozitiven na sars-cov-2. Velik udarec za rejce Minke so na Danskem začeli pobijati že konec junija, a jim ni uspelo ustaviti širjenja mutiranega virusa. »Razumem in sočustvujem z rejci. To je vaš kruh, od tega so živele generacije vaših družin. To bo velik udarec tudi za danski izvoz,« je ob najavi množičnega zakola, ki ga bosta izvajali tudi vojska in policija, še dejala danska premierka. Danska z izvozom kože minkov letno zasluži približno 1,1 milijona evrov, največ pa jih izvozi na Kitajsko. Rejci naj bi prejeli kompenzacijo za pobite živali v skupni višini okoli 790 milijonov evrov.



Danci so o mutiranju virusa obvestili tako Svetovno zdravstveno organizacijo kot Evropski center za preprečevanje in nadzor nad boleznimi, kmalu pa bodo predstavili načrt boja proti širjenju mutiranega virusa.