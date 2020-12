Virologinja iz Vuhana: V Aziji je več koronavirusov, ki se zdaj lahko razširijo na ljudi

Netopirji v obmejnih regijah južne in jugozahodne Kitajske prenašajo druge koronaviruse, ki se že lahko razširijo na ljudi, je opozorila ugledna kitajska znanstvenica. Ši Džengli z inštituta za virologijo v Vuhanu je dejala, da virusi, vključno z ožjimi sorodniki sars-cov-2, ki povzročajo covid 19, verjetno krožijo v južnoazijskih državah. »Iskati jih ne smemo samo na Kitajskem, ampak tudi v državah južne Azije,« je pojasnila Ši, ki je dobila vzdevek 'ženska netopir', ker je specializirana za preučevanje koronavirusa pri netopirjih, piše The Guardian. Kje so se školjke okužile? Džengli in njeni kolegi doslej niso odkrili teh virusov pri domačih ali divjih živalih na območju Vuhana, glavnega mesta province Hubej. Sodeč po njenih beseda, če je bila posrednica pri širjenju covida 19 školjka, kot trdijo nekateri, potem je mogoče, da je virus prešel z netopirjev nanje zunaj Kitajske, saj vse školjke na Kitajsko prihajajo prek tihotapcev iz drugih azijskih držav, vključno z Indijo.



Virolog David Robertson z univerze v Glasgowu še vedno verjame, da bi morala biti preiskava o izvoru virusa, ki je povzročil pandemijo covida 19, usmerjena na Kitajsko. »Prepričani smo, da so školjke pobrale virus od netopirjev po uvozu na Kitajsko,« je dejal Robertson in dodal, da so raziskave njegove skupine pokazale, da je sars-cov-2 pridobil večino mutacij, zaradi katerih se je lahko razširil na ljudi, medtem ko je bil še vedno v netopirjih.