Viralni posnetek zaroke: poglejte, kako jo je zasnubil! Prav nič ji ni bilo jasno (VIDEO)

Ljubezenska zgodba para s Floride je postala prava spletna senzacija, potem ko je moški izkoristil umetniški talent karikaturista in svoji izbranki pripravil nepozabno zaroko.

Dave (28) in Lexi (27) sta se eno februarskih nedelj odpravila na zmenek na floridski sejem. Lexi je mislila, da bosta preprosto uživala v hrani, atrakcijah in igrah, a Dave je imel drugačne načrte. Že mesece je načrtoval popolno presenečenje – zaroko s pomočjo karikaturista.

Poseben trenutek ujet v umetnosti

Par se je spoznal leta 2014, ko sta oba delala v eni od trgovin na Floridi. Med obiskom sejma sta se tudi letos odločila za tradicionalno karikaturo pri umetniku Damionu Dunnu, ki ju je upodobil že v prejšnjih letih – leta 2022 in 2023. Toda njun obisk leta 2025 je bil povsem drugačen.

V videoposnetku, ki ga je Lexi 18. februarja objavila na TikToku in je že presegel 450.000 ogledov, je mogoče videti trenutek, ko Dunn paru izroči risbo. Na njej je Dave upodobljen na enem kolenu s prstanom v roki, Lexi pa presenečeno zre vanj.

»Ko sem zagledala risbo, sem pomislila, da je zelo prikupna, a sem bila hkrati zmedena – saj še nisva bila zaročena!« je povedala Lexi za revijo People. »Potem pa sem videla svojo najboljšo prijateljico in njenega moža, ki sta snemala, in pomislila – ali se res dogaja to, kar mislim, da se dogaja?«

Le nekaj trenutkov po razkritju karikature je Dave risbo prenesel v resničnost – pokleknil je, iz žepa potegnil rdečo škatlico s prstanom in zaprosil Lexi. Ta je v hipu zajokala in začela prikimavati.

»Ko se je spustil na eno koleno, sem končno dojela – O moj bog, to se res dogaja!« se spominja Lexi. Po ganljivem trenutku sta se objela in poljubila, zaročni prstan pa je zablestel na njeni roki.

Skrita sporočila in dolga priprava

Dave je zaroko načrtoval že mesec dni pred sejmom. »Pisal mi je približno mesec dni prej in me vprašal, če bi mu pomagal pri zaroki,« je pojasnil umetnik Dunn. »Počutil sem se počaščenega, obenem pa nekoliko živčnega – želel sem ustvariti nekaj res posebnega, vrednega njegovega zaupanja.«

Karikatura ni le prikaz zaroke – vsebuje tudi skrite podrobnosti iz njune zgodovine. Na vrhu risbe visita srčka z datumi: 15. september 2017 – datum njunega prvega zmenka – in 16. februar 2025, dan zaroke.

Lexi je kasneje priznala, da je sumila, da bo zaroka kmalu, a ni pričakovala, da se bo zgodila prav na sejmu. »Dan prej je moja najboljša prijateljica Aryn vztrajala, da si uredim nohte, in mi celo pomagala izbrati barvo, ampak nisem niti pomislila, da bi se to zgodilo na tak način.«

Humor za popoln trenutek

Lexi je kasneje objavila še en video zaroke, tokrat z originalnim zvokom. Tik po zaroki je umetnik Dunn v šali vprašal: »Bosta plačala z gotovino ali kartico?«

»Vedno zna biti zabaven! Risbe pri njem naročava že od leta 2022 in njegov smisel za humor je eden od razlogov, zakaj se vedno vračava,« je dejala Lexi. »Mislim, da je dodal še piko na i – popolno se je podalo k najini zaroki.«

Dunn pa se nadeja, da bo par tudi v prihodnje ostal zvest njegovi umetnosti. »Upam, da se bosta še naprej vračala, da bomo ohranili tradicijo. Kmalu bom risal tudi njune otroke!« je dejal šaljivo.

Dave in Lexi sta s svojo romantično in domiselno zaroko osvojila srca mnogih, njuna zgodba pa se zdaj širi po spletu kot navdihujoč primer ljubezni in kreativnosti.