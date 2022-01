Vino so pili tudi namesto vode

Da je imelo vino v antičnem obdobju pomembno vlogo, je že dolgo znano, v Izraelu pa so bili, kot kaže, strokovnjaki pri pridelavi žlahtne kapljice. Arheologi so v mestu Javne namreč odkrili ostanke 1500 let stare vinarne, ki je bila velika kot nogometno igrišče, sestavljali pa so jo kompleksni obrati in kamnite strukture, ki so še danes odlično ohranjeni.

Priljubljeno doma in na tujem

In to tako zelo dobro, da si strokovnjaki zlahka predstavljajo celoten postopek pridelave vina, ki so ga včasih uživali celo namesto vode, ko ta ni bila pitna. V vinarni iz bizantinskega obdobja je nastajalo takrat zelo cenjeno belo vino Gaza, ki so ga izvažali v vse sredozemske dežele, predvsem v današnje Egipt, Turčijo in Italijo, največ pa ga je zaužilo domače prebivalstvo.

Tudi izvažali so ga.

Zelo dobro je ohranjenih vseh pet stiskalnic grozdja, ploščadi, kjer so plodovi prej počivali, pa predelki, ki so bili namenjeni skladiščenju žlahtne kapljice. Vino so hranili v 25-litrskih vrčih, glinenih amforah, v katerih so jih potem razpošiljali na tuje; takšne posode so odkrili v različnih evropskih državah, kar dokazuje, da je bilo vino zelo priljubljeno in da je bilo povpraševanja po njem veliko. Tudi vrči so nastajali v vinarni, kar dokazujejo peči za žganje gline, ki so jih arheologi prav tako prepoznali.

25 litrov vina je vsebovala amfora.

Obrat je bil za tiste čase izredno napreden in kompleksen, da so bili lastniki, ki jim strank zanesljivo ni zmanjkalo, zelo premožni, ni dvoma. Izraelske oblasti bodo po koncu izkopavanj, pri katerih vsak dan sodeluje do 300 strokovnjakov, nadvse zanimivo vinarno odprle tudi za javnost.