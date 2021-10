Vinarna, stara 2700 let

Po odkritju v izraelskem mestu Javne so z osupljivo najdbo, vinarno, staro 1500 let, postregli še v Iraku: tamkajšnji arheologi so v sodelovanju z italijanskimi namreč izkopali večji obrat za stiskanje grozdja iz obdobja asirskih kraljev pred 2700 leti, šokirali pa so tudi veličastni monumentalni reliefi, vklesani v skalo.

Politična propaganda

Reliefi prikazujejo kralje pri molitvi in krasijo stene devet kilometrov dolgega namakalnega kanala v Faidi na severu Iraka, poročajo tuji mediji. Skupno 12 plošč, širokih pet in visokih dva metra, upodablja bogove, kralje in svete živali, reliefi pa naj bi nastali v obdobju vladavine asirskega kralja Sargona II. in njegovega sina Sanheriba.

Izraelske stiskalnice so stare okoli 1500 let, iraške pa so še starejše. FOTO: Rndms/Getty Images

Po oceni strokovnjakov takšnih reliefov v Iraku še niso odkrili, pomembna pa je predvsem njihova vsebina, poudarjajo, saj po njihovem uprizarjajo asirskega kralja, ki moli pred vsemi sedmimi ključnimi bogovi, tudi Ištar, boginjo ljubezni in vojne. Namakalne sisteme naj bi zgradili prav po zaslugi Sargona II., reliefe naj bi tako izdelali v poklon in spomin kralju, ki je upal, da mu bo ljudstvo hvaležno, da mu je priskrbel vodo s hribov, in mu tako ostalo zvesto, kar je klasičen primer takratne politične propagande, ocenjujejo strokovnjaki.

Nedaleč proč pa so odkrili ogromna kamnita korita, vklesana v belo skalo, ki naj bi nastala med vladavino Sanheriba konec 8. stol. pr. n. št. ali na začetku 7. in so bila namenjena stiskanju grozdja. Proizvodnja vina je bila glede na obsežno najdišče, odkrili so kar 14 stiskalnic, zelo velika, ocenjujejo poznavalci, zato lahko z gotovostjo govorijo o pravi pravcati vinarni. Gre za prvo takšno najdbo v Iraku.

Dobro tisočletje pozneje so, kot smo že poročali, v izraelskem mestu Javne zgradili vinarno velikosti nogometnega igrišča, ki so jo sestavljali že zelo kompleksni obrati in kamnite strukture; pridelovali so zelo cenjeno belo vino gaza, ki so ga izvažali v vse sredozemske dežele, predvsem v današnje Egipt, Turčijo in Italijo, največ pa ga je zaužilo domače prebivalstvo, ki ga je včasih pilo celo namesto vode.