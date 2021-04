Ville de Bitche je povsem nedolžen

Zuckerberg je vabljen v Ville de Bitche.

V preveliki vnemi, da bi družabno omrežje očistil vseh nespodobnih izrazov, je Facebookov algoritem odstranil profil povsem nedolžnega francoskega mesteca Ville de Bitche. Župan je skočil na noge in krivdo preložil na lahkomiselnost in nestrokovnost, zaradi katerih odgovorni pri družabnih omrežjih tako pomembne naloge zaupajo računalniškim orodjem.Ta ne bodo nikoli mogla povsem nadomestiti človekovega razuma, zato srčno upa, da bodo v prihodnje v nadzor profilov vložili več truda. Facebook je namreč zmotil del imena, Bitche, ki se delno ujema z angleško besedico bitch, ta je namreč pogosto uporabljena kot žaljivka, in odstranil profil, župan mesta s komaj 5000 prebivalci ob meji z Luksemburgom in Nemčijo pa je prejel obvestilo, da so jim stran umaknili zaradi kršenja pogojev uporabe.»Kar se je zgodilo našemu mestu, ponazarja, kako pomanjkljiva in omejena so lahko orodja, ki ne morejo nadomestiti človeškega dejavnika,« je poudaril, ki je nemudoma vložil pritožbo ter ustvaril novo stran, na kateri je za vsak primer raje uporabil poštno kodo mesta Mairie 57230.A so ga nazadnje le poklicali pristojni pri omrežju in se mu opravičili, profil Ville de Bitche pa obnovili, župan pa je na obisk v svoje mesto povabil samega, da bi se na lastne oči prepričal, da se pri njih ne dogaja prav nič neprimernega.