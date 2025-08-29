ZA VISOKO CENO

Vila bunga bunga, kjer sta se zabavala tudi Putin in Bush, na prodaj

Vrednost je ocenjena na kar 500 milijonov evrov.
Fotografija: Silvio Berlusconi naj bi za spolne storitve plačeval Ruby, ko je bila še mladoletna. FOTO: Reuters
Silvio Berlusconi naj bi za spolne storitve plačeval Ruby, ko je bila še mladoletna. FOTO: Reuters

Če imate 500 milijonov evrov, si lahko privoščite nakup zloglasne razkošne vile nekdanjega italijanskega premierja Silvia Berlusconija (1936–2023), ki je tam prirejal razvpite zabave bunga bunga. Razkošna obmorska rezidenca na Sardiniji je namreč zdaj na voljo na nepremičninskem trgu. Najbrž boste sicer morali pohiteti, saj je lokalni dnevnik La Nuova Sardegna poročal, da pogajanja o prodaji nepremičnine napredujejo. Finančna služba Berlusconijevih pa pravi, da dogovora še niso sklenili. Če jo bodo prodali za 500 milijonov evrov, bo to ena najdražjih zasebnih hiš na svetu.

Vila Certosa je bila povezana z domnevnimi orgijami z mladimi, tudi mladoletnimi dekleti. Berlusconi je vedno trdil, da je šlo zgolj za elegantne večerje. Leta 2023 so Berlusconija, ki je pozneje tega leta umrl, oprostili še v zadnjem, tretjem sojenju v okviru afere bunga bunga, v središču katere je bila Maročanka Karima Al Mahrough, bolj znana kot Ruby. Berlusconi naj bi ji plačeval za spolne storitve, ko je bila še mladoletna. Od 90. let prejšnjega stoletja je bil obtožen v okoli 30 primerih, a so v vrsti procesov na višjih sodiščih sledile oprostilne sodbe, po navadi zaradi pomanjkanja dokazov ali zastaranja, pa tudi njegove starosti.

Na posestvu je tudi podzemni bunker za zaščito pred jedrskim napadom.

Kar 4500 kvadratnih metrov veliko rezidenco ob morju, ki je zdaj v lasti petih Berlusconijevih otrok, prodaja prestižna nepremičninska agencija Sotheby's International Realty v sodelovanju s Knight Castle Real Estate. Nekoč znano kot Vilo Monastero je Berlusconi kupil leta 1980 in postala je njegova najdragocenejša nepremičnina. V vili so med drugimi gostovali ruski predsednik ​Vladimir Putin, nekdanji ameriški predsednik George W. Bush in nekdanji britanski premier Tony Blair.

Na posestvu so terasasti vrtovi, polni kaktusov in umetnih megalitov, več bazenov in bungalovov okoli umetnega vulkana. Med bolj ekstravagantnimi dodatki so skrivna morska jama, dostopna s čolnom, bazen s Pozejdonovo tematiko, amfiteater v rimskem slogu in podzemni bunker za zaščito pred jedrskim napadom.

