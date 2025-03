Viktor Knavs prispel s Trumpom v Belo hišo. Je bil na predsednikovem posestvu? (VIDEO)

Britanski premier Keir Starmer je včeraj v Londonu gostil neformalni vrh o vojni v Ukrajini, na katerem pa ni bilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ta je bil, kot poroča portal The Palm Beach Post, ta vikend na svojem posestvu Mar-a-Lago. Po pisanju tega portala se je na to posestvo odpravil že več vikendov, odkar je vnovič predsednik ZDA. Ob takšnih odhodih lahko za kratek čas pozabi na politiko, čeprav je poklic ameriškega predsednika takšen, da je to težko.

Kot je videti na posnetku, ki ga je objavil CNN-News18 na YouTubu, je Trumpu družbo ob vrnitvi v Washington delal tudi oče prve dame ZDA Melanie Knavs Viktor Knavs, saj ga je kamera ujela ob prihodu iz letala, nato pa še v helikopterju. Zdi se, da je vikend po burnem petku v Ovalni pisarni, kjer je bil odmevni spor Trumpa in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, Knavs preživel na Floridi.

Sodeč po videu, je pot v Belo hišo potekala v dveh delih. Del poti so opravili s slovitim letalom, ki prevaža ameriške predsednike, del pa s helikopterjem. V helikopterju je bil tudi milijarder Elon Musk, ki po prihodu Trumpa v Belo hišo tudi sam kroji ameriško politiko.