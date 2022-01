Vidnemu politiku SNS se smeji vsa država. Poglejte, zakaj (VIDEO)

Po družabnih omrežjih kroži posnetek nenavadne tiskovne konference iz Srbije. Na njej je sodeloval politik Vladimir Orlić iz Srbske napredne stranke (SNS). Ko je končal svoj nastop, je dejal: »Izvolite, če ima kdo še kakšno vprašanje. Če ne, hvala za udeležbo na naši novinarski konferenci.« Kamera pa je nato pokazala povsem prazno dvorano.

Posnetek je požel veliko zanimanja, srbskemu politiku pa se smeji vsa država.

No, kasneje so se oglasili iz SNS in sporočili, da Orlić ni govoril pred prazno dvorano, saj da so novinarji sedeli ob kamermanu, na novinarski konferenci pa so bili predstavniki vsaj štirih medijskih hiš.