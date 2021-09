Videoigre le med vikendi

Na klinikah za odvajanje vlada strog vojaški režim.

Odvisnosti od videoiger med mladimi je čedalje več, tako tudi kratkovidnosti in drugih posledic dolgotrajnega sedenja pred zasloni. September je na Kitajskem prinesel novosti tudi v nadzoru nad preživljanjem prostega časa med najstniki, ki se smejo z videoigricami zabavati le ob koncih tedna in praznikih po eno uro na dan.Po poročanju Reutersa je na Kitajskem tudi vse več klinik, kjer odvisne od zaslonov zdravijo s terapijami in vojaškim režimom, tako naj bi jim pomagali do boljšega telesnega in duševnega zdravja, ki je ravno zaradi videoiger in čezmerne rabe interneta po oceni strokovnjakov na psu. Takšen nadzor v državi ni novost, o njem razpravljajo že vrsto let, leta 2019 pa so sprejeli zakon, ki je igranje videoiger omejil na poldrugo uro ob delavnikih in tri ure na dan ob koncih tedna, v nočnih urah oziroma med 22. in 8. zjutraj pa povsem prepovedal. Omejili so tudi nakup virtualnih predmetov. Ob prijavi v igro so morali navesti pravo ime in priimek ter številko veljavnega osebnega dokumenta, različni sistemi pa so uvedli tudi funkcijo prepoznavanja obrazov.Vsa pravila so še zaostrili, vsi ponudniki videoigric morajo zagotavljati sisteme za preverjanje identitete, igranje pa je omejeno na petke, sobote, nedelje in praznike, in sicer od 20. do 21. ure, zunaj navedenega časa mora biti onemogočeno. Država je napovedala stroge inšpekcijske nadzore, k sodelovanju poziva tudi šole in starše, ki pa se pogosto vdajo pritiskom otrok in jim odstopijo svoje podatke oziroma račune za dostop do videoigric.