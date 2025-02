Videoigra, ki prepozna avtizem: revolucionarno orodje za zgodnje prepoznavanje

Znanstveniki z univerze Nottingham Trent in inštituta Kennedy Krieger v ZDA so razvili videoigro, ki lahko z 80-odstotno natančnostjo ugotovi, ali ima otrok avtizem. Igra, imenovana računalniško ocenjevanje motorične imitacije (CAMI), od otrok zahteva, da eno minuto posnemajo plesne gibe lika na zaslonu. CAMI tudi razlikuje med avtizmom, motnjo pomanjkanja pozornosti in hiperaktivnostjo (ADHD) s 70-odstotno natančnostjo.

Takšna tehnologija bi lahko olajšala zgodnje posredovanje in omogočila hitrejšo podporo otrokom ter njihovim družinam. Testiranje igre je pokazalo, da otroci z avtizmom gibe posnemajo drugače kot vrstniki brez nevroloških posebnosti, kar odpira nova vrata pri razumevanju motoričnih vzorcev pri razvoju otrok.