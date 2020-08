Tako po novem testirajo v Avstriji, od zdaj le 10-dnevna karantena (VIDEO)

Pri naših severnih sosedih so za vse tiste, ki so se nedavno vrnili iz Hrvaške, pripravili brezplačne teste z novo, inovativno metodo.Vzorce namreč jemljejo tako, da posameznik eno minuto grgra solno raztopino. Tekočino po slamici izpljune v epruveto, vzorec pa nato preučijo mikrobiologi.Avstrijci bodo na tak način brezplačno testirali tudi vsaj 15.000 otrok pred začetkom pouka.Pri nas tovrstnega jemanja vzorcev še ni. Kot je za TV Slovenija povedala vodja vladne strokovne skupine za covid 19, gre za nove metode, ki se tudi v Avstriji še preizkušajo na večjih vzorcih. »Ker pa seveda potrebujemo dobre in hitre teste, bomo seveda teh rezultatov zelo veseli in mislim, da bodo tudi naši mikrobiologi pripravljeni take teste uvajati, seveda če bodo dovolj kakovostni.«Sicer pa v Avstriji uvajajo še eno novost, in sicer le 10-dnevno karanteno. Tudi do tega je Beovićeva skeptična. Kot je povedala, sta se za to za zdaj odločili le še dve evropski državi, ostale ostajajo pri 14-dnevni karanteni, tudi Slovenija. »Pri starejših je lahko inkubacijska doba še daljša od 14 dni, tako, da menimo, da je trenutno varno, da ostanemo pri 14-dnevni karanteni,« je poudarila.