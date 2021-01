VIDEO: Letalo pristalo na drugem letališču, Putinov nasportnik aretiran

Ruska policija je na moskovskem letališču Šeremetjevo aretirala vodjo opozicije. Navalni se je danes po več mesecih bivanja v Nemčiji vrnil v Rusijo, potem ko so njegovo letalo malo pred pristankom preusmerili na moskovsko letališče Šeremetjevo. Prvotno je bilo predvideno, da bo letalo pristalo na moskovskem letališču Vnukovo, kjer ga čakajo privrženci in okrepljene varnostne sile.Novinarji francoske tiskovne agencije AFP, ki so na istem letalu kot Navalni, so poročali, da je pilot sprva sporočil, da bo letalo zaradi tehničnih težav imelo polurno zamudo, nato pa je sporočil, da bodo pristali na letališču Šeremetjevo. Letalo ruske družbe Pobeda je nekaj časa krožilo nad letališčem Vnukovo, preden se je preusmerilo na drugo moskovsko letališče. Opozicijski politikje preusmeritev označil za "histerično reakcijo" ruske vlade, poroča nemška tiskovna agencija dpa.V Nemčiji je Navalni okreval po avgustovski zastrupitvi z živčnim strupom novičok v Sibiriji, za katero krivi Moskvo, ta pa vpletenost zanika. Ruske oblasti so še pred njegovo vrnitvijo dale vedeti, da ga nameravajo aretirati takoj ob vrnitvi, ker je po koncu zdravljenja po zastrupitvi ostal v tujini in s tem kršil pogoje, ki mu omogočajo, da je na prostosti po obsodbi na pogojno kazen leta 2014.