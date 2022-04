Veter ohromil Dalmacijo, gasilci na delu tudi v Italiji

Hrvaško je konec tedna po napovedih zajela orkanska burja ter povzročila nevšečnosti in prekinila številne cestne in trajektne povezave, suša in močan veter pa sta v Dalmaciji zanetila tudi požare. Zagorelo je v gorovju Biokovo, na terenu je že ves konec tedna več kot sto gasilcev.

Zagorel je borov gozd na območju Kotišina pri Makarski in nad krajem Živogošče. Kolikšno površino je zajel ogenj, včeraj še ni bilo znano, a objekti zaradi požara niso bili ogroženi. Ali bodo pri gašenju pomagale tudi zračne sile, se do konca včerajšnje redakcije še niso odločili. Zaradi močnega vetra je meteorološki zavod izdal rumeno in oranžno opozorilo za Kvarner, Istro in Dalmacijo, do večera so pričakovali izboljšanje razmer. Požara na območju Biokova sta pod nadzorom, so mirili gasilci v upanju, da jim veter vendarle ne bo prinesel novih preglavic.

Na območju Kotišina je zagorel borov gozd.

Z ognjem se še vedno borijo tudi na severu Italije, kjer si gasilci prizadevajo zajeziti več gozdnih požarov, ki so jih povzročili predvsem močni vetrovi in suša. Požar, ki je v petek zvečer izbruhnil v bližini jezera Maggiore, so že ukrotili, marsikje po državi pa še gori. Zaradi nevarnosti so morali evakuirati več deset ljudi, uničenih je že več hektarjev gozdnih površin. Najhuje je na območjih Brescie, Lecceja in Sondria, o požarih pa poročajo tudi iz Ligurije in Piemonta na severozahodu države, in sicer v bližini mest Imperia in Savona.