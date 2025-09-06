ZAŠČITA PRED PTICAMI

Veste, zakaj vozniki vse pogosteje prekrivajo vzvratna ogledala s plastičnimi vrečkami?

Obstaja dober razlog.
Odpri galerijo
Ta tehnika zaščite vozila je še posebej uporabna na podeželju, poljih, gozdovih in ​​kampih. FOTO: Delo UI

M. U.
06.09.2025 ob 19:04

Ste že kdaj naleteli na neobičajen prizor avtomobilskega vzvratnega ogledala, prekritega s plastično vrečko? Kot navaja El Pais, za to obstaja logična razlaga, zakaj se vozniki za to odločijo. Na ta način se namreč zaščitijo pred škodo, ki jo lahko povzročijo ptice.

Odsev v vzvratnem ogledalu jih razburi

Vozniki so namreč imeli neprijetne izkušnje, ko so ptice razbile steklo na njihovih vzvratnih ogledalih, zlasti v času gnezditve, ko so izjemno zaščitniške do svojega ozemlja. Ko odseva ni, ptica ne zazna več grožnje in izgubi zanimanje za varovanje ozemlja.

Ta tehnika zaščite vozila je še posebej uporabna na podeželju, poljih, gozdovih in ​​kampih.

Ko ptice vidijo svoj odsev v vzvratnem ogledalu, to interpretirajo kot prisotnost druge ptice, ki vdira na njihovo ozemlje. V poskusu obrambe jo napadejo s kljuvanjem in mahanjem s krili, kar lahko povzroči škodo.

Poleg škode, ki jo lahko povzročijo vašemu vzvratnemu ogledalu, lahko ptičji iztrebki poškodujejo tudi karoserijo avtomobila. Razlog? Vsebujejo kisline, ki lahko negativno vplivajo na lak vašega avtomobila. Še posebej, če jih dlje časa ne odstranite. 

