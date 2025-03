Veste, katere letalske družbe so najboljše? Ena ima v prvem razredu zakonske postelje

Če sodite med večino navadnih smrtnikov, se v letalih verjetno prevažate na pretežno neudobnih stolih, mučno sedenje pa vam družbe na daljših poletih vsaj malce omilijo z vgrajenimi televizorji in rednimi obroki hrane. Pa vendar je lahko izkušnja, tudi če ne potujete v prvem razredu, na poletih nekaterih družb prijetnejša.

Britanski kupci letalskih vozovnic so s sodelovanjem v anketi o letalskih potovanjih za podjetje Which? sestavili lestvico najboljših letalskih družb. Na prvo mesto pri dolgih poletih se je zavihtel Singapore Airlines z največ, petimi zvezdicami za storitve, vkrcanje, čistočo in okolje v kabini ter štirimi zvezdicami za udobje sedežev, hrano in pijačo ter vrednost, ki jo dobiš za denar, ki ga odšteješ. Ni znano, ali je kdo od glasovalcev kdaj potoval v najprestižnejši kabini suiti v prvem razredu, opremljeni z zakonsko posteljo, v kateri vas ob vzletu pričaka steklenica Dom Perignona.

Ne glede na ponudnika je pravo udobje rezervirano za prvi razred.

Drugo mesto je pripadlo Etihad Airways iz Združenih arabskih emiratov. Potnike je najbolj navdušil z enostavnostjo rezervacij, štiri zvezdice pa so mu podelili za storitve, vkrcanje, hrano in pijačo ter urejenost. Najdražje so vozovnice za letalski hotelski apartma, ki ponuja zasebni bivalni prostor, lastno prho in stranišče ter ločeno spalnico z zakonsko posteljo.

Družba Emirates je dobila pet zvezdic za postopek rezervacije in okolje v kabini ter štiri za storitve, vkrcanje, udobje sedežev, hrano in pijačo ter čistočo, le tri pa za razmerje med ceno in kakovostjo. Četrta na lestvici je Qanta; avstralska letalska družba ima štiri zvezdice za storitve, postopek rezervacije in vkrcanje ter tri za udobje sedežev, hrano in pijačo ter čistočo in okolje v kabini. Le dve zvezdici so ji podelili za razmerje med kakovostjo in ceno. Virgin Atlantic je pristal na petem mestu. Prvih pet mest na kratkih poletih so zasedli Jet2.com, Logan air, SAS, Norwegian, Aegan Airlines in KLM.