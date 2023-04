Veste, kako razkrinkati lažne profile na družbenih omrežjih?

Na družbenih omrežjih je nemalo lažnih profilov. Ti profili so lahko neškodljivi, lahko pa vas z različnimi triki pripeljejo do tega, da jim nakažete določeno vsoto denarja ali pa si ga nakažejo kar sami, v kolikor pridejo do podatkov vaše bančne kartice. Dobro je, da lažne profile prepoznate in jih odstranite s svojega profila. A kako jih prepoznati? Obstaja več indicev, ki kažejo na to, da je neki profil lažen. Če ste naleteli na profil, ki ustreza več spodnjim indicem, obstaja verjetnost, da je lažen.

Veliko prijateljev/sledilcev in malo všečkov

Če ima neki profil veliko prijateljev in bore malo všečkov pri svojih objavah, je morda lažen.

Nič ali skoraj nič prijateljev/sledilcev

Že res, da nekateri ljudje na svojih profilih ne želijo deliti informacije širšemu krogu, a če imajo nič ali dva prijatelja/sledilca, bi to lahko kazalo na to, da je njihov profil lažen.

Profil je bil narejen pred kratkim

To ne pomeni nujno, da je lažen, je pa sumljivo.

Na slikah je prelepo dekle ali fant

Ljudje, ki stojijo za lažnimi profili, velikokrat ukradejo slike lepim dekletom ali fantom in jih dajo na svoj lažni profil.

Slik je zelo malo

Lažni profili imajo pogosto zelo malo slik. Še posebej malo imajo takšnih, na katerih so označeni.

Izogiba se snidenju v živo

Oseba, ki stoji za lažnim profilom, se po navadi ne bo želela dobiti z vami. Najverjetneje bo iskala tisoč in en izgovor, da se izogne stiku v živo.

Piše v polomljenem jeziku

Če se profil izdaja za osebo iz Slovenije in ne govori tekoče slovensko, je jasno, da tukaj nekaj ni v redu.

Na profilu so samo osebe enega spola

Ljudje se po navadi družimo tako z moško kot žensko populacijo. Zaradi česar imamo na svojih profilih na družbenih omrežjih navadno ljudi obeh spolov. Če ima neki profil za prijatelje samo osebe enega spola, bi to lahko kazalo na to, da je lažen.

Ni potrjen

Če vas kontaktira neka zelo znana oseba, njen profil pa nima označbe, da je potrjen (na Facebooku je označba v obliki modrega kroga z belo kljukico), gre po vsej verjetnosti za lažen profil.

Pošlje ti sporočilo z internetno povezavo

To je po navadi očiten znak, da je profil lažen. Internetnih povezav od neznanih oseb nikar ne odpirajte!

Če boste imeli odslej v mislih teh deset točk, vas bodo lažni profili težko pretentali.