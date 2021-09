Vesoljska družba Virgin Galactic prizemljena

Richard Branson je skozi okno kukal na Zemljo. FOTO: Virgin Galactic/Reuters

Vesoljsko družbo Virgin Galactic je milijarderz več sovlagatelji ustanovil leta 2004 s ciljem, da bi omogočila tudi običajnim ljudem turistični suborbitalni kratek skok v vesolje, kjer bi doživeli nekaj minut breztežnosti in tudi izjemen pogled na planet. Sprva je bilo načrtovano, da bi se taki poleti začeli že leta 2006 ob ceni 170.000 evrov, a se je to kaj kmalu izkazalo kot preveč optimistično. Zapletlo se je pri pogonskem raketnem motorju, ki je hibridne vrste.Gorivo je v trdnem stanju, v tekočem je oksidator, ki je dušikova spojina, bogata s kisikom. Ravno ta motor je bil bistvenega pomena za res varno potovanje na rob vesolja in z njim se je zapletalo in zapletalo in leta so tekla. Končno je sledil poskusni polet, 31. oktobra 2014 ga je opravilo raketno letalo Enterprise, ki se je končal s smrtjo enega pilota, hudimi poškodbami drugega in uničenjem letala. In spet je bilo treba narediti novo letalo, to je bilo VSS Unity, in tudi znova začeti poskusne polete. Potem sta se pojavila koronavirus, ki je upočasnil razvoj, in tekmec, najbogatejši človek, ki je naznanil, da bo s svojim New Shepardom 20. julija ob 52. obletnici pristanka človeka na Luni izvedel prvi zasebni suborbitalni polet v vesolje. Branson se je odzval na izziv in Bezosa s sodelavci prehitel za devet dni. Ni pa se zavedal resnih težav.Zvezna uprava za letalstvo (FAA) je prizemljila Bransonovo vesoljsko družbo Virgin Galactic. Sporoča, da raziskuje težave poleta Richarda Bransona v vesolje, ki ga je 11. julija opravil s še tremi zaposlenimi v svojem podjetju in dvema pilotoma. Dosegli so višino dobrih 86 kilometrov in doživeli nekaj minut stanja breztežnosti. Raketno letalo je med poletom skrenilo z načrtovane poti med spuščanjem in pristajanjem. To objavo je FAA dala v javnost, ko je o tem v New Yorkerju poročal strokovnjakTa navaja, da so opozorilne luči v pilotski kabini na krovu nadzorne plošče vesoljske ladje SpaceShip Two, VVS Unity, signalizirale, da vozilo trmasto in samovoljno vztraja v drugem režimu letenja, ki bi lahko bil potencialno nevaren ne samo za posadko, ampak tudi za prebivalce območja, nad katerim so opravili polet v vesolje.Oglasil se je tiskovni predstavnik Virgin Galactic in potrdil, da se je pot letenja res spremenila, vendar da sta pilota naredila točno to, za kar sta izurjena, in tudi sledila ustreznim postopkom. Povedal je še, da so nekateri zaključki v članku New Yorkerja zavajajoči: tam strokovnjak, ki je nekaj časa delal za to vesoljsko družbo, pravi, da se je nekatere težave skrivalo pred javnostjo in se jih pometlo pod preprogo.Podobno meni tudi, nekdanji podpredsednik za varnost omenjene družbe, ki je medtem že odstopil. Zvezna uprava za letalstvo se je odločila, da bo ustavila vse turistične vesoljske polete za toliko časa, da se ugotovi vzroke težav in se jih odpravi, kar lahko traja več mesecev.