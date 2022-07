To je vesolje, kot ga še nismo videli (FOTO)

Lani je na božični dan v vesolje poletel velik in do zdaj najbolj zmogljiv vesoljski teleskop oziroma observatorij Jamesa Webba. En mesec je potoval do Lagrangeeve točke 2, ki je od Zemlje oddaljena 1,5 milijona kilometrov, in te dni je Nasa z javnostjo končno delila prve posnetke, ki jih je na Zemljo poslal ta neverjetni teleskop. In ob pogledu nanje so onemeli tako profesionalni kot amaterski astronomi. Tako čistih in ostrih fotografij tako oddaljenih koncev vesolja namreč še niso videli.

James Webb vidi veliko dlje od Hubbla. FOTO: Nasa

Tako je teleskop denimo posnel eksplozijo zvezde, skupek štirih galaksij, v katerih je mogoče videti tudi nekatere posamezne zvezde, na ogromnem planetu WASP 96-b, ki je od Zemlje oddaljen več kot tisoč svetlobnih let, sestavljajo pa ga v glavnem plini, so vidni znaki, da se po njem pretaka voda. A vse to je komaj začetek. Strokovnjaki se nadejajo, da bo James Webb kmalu razkril še več podrobnosti iz globin vesolja, o katerih smo lahko doslej le sanjali, ter tako pomagal odgrniti tančico skrivnosti, za katero bi se lahko skrivali začetki vesolja in časa.

Observatorij so skupaj razvile Nasa, Evropska vesoljska agencija in Kanadska vesoljska agencija.

Observatorij, ki so ga skupaj razvile Nasa, Evropska vesoljska agencija (ESA) in Kanadska vesoljska agencija (CSA), je naslednik znamenitega in zelo uspešnega, vendar zdaj že več kot trideset let starega Hubblovega vesoljskega observatorija, ki se mu življenjska doba počasi izteka. Seveda pa je James Webb veliko bolj zmogljiv in občutljiv, ne nazadnje so za projekt Nasa in njeni partnerji odšteli okrog deset milijard evrov. Strokovnjaki predvidevajo, da bo observatorij deloval vsaj deset let, v najboljšem možnem scenariju pa celo 20. V nasprotju s Hubblom, ki je bil 550 kilometrov nad Zemljo in so ga lahko vzdrževale, obnavljale in popravljale posadke, ki so do njega poletele s shuttli, pa to pri novem observatoriju ne bo mogoče, saj vesoljske ladje s posadko, ki bi lahko potovala milijon in pol kilometrov v vesolje, enostavno nimamo.