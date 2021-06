Vesolje je vedno izziv, zdaj bodo Luno raziskali z naprednim vozilom

Velika večina našega satelita je še neraziskana. FOTO: Nasa

1972.

leta so Luno zapustili zadnji Zemljani.

Moralo bo zdržati velike toplotne razlike, saj se ponoči temperatura spusti do 137 stopinj Celzija pod ničlo, podnevi pa se dvigne na plus 126 stopinj.

Pred kratkim sta industrijska giganta Lockheed Martin in General Motors naznanila, da bosta združila moči in začela razvijati novo lunarno vozilo, namenjeno astronavtom, ki sodelujejo pri programu Artemida.Njegov cilj je, da se Američani vrnejo na Luno ter ljudem omogočijo stalno prisotnost na našem naravnem satelitu. Še prej bo treba površje dodobra raziskati, za zdaj o njem namreč vemo zelo malo, saj je kar 95 odstotkov neraziskanega in neznanega. Raziskovanje Lune bo v prihodnje usmerjeno tudi v iskanje morebitnih naravnih virov, še posebno vode, kar bi močno olajšalo delovanje človeške naselbine na njej.Nov lunarni džip bo zasnovan tako, da bo lahko prevozil večje razdalje, kot so jih bila sposobna premagati prva tovrstna vozila, ki so na Luno pripotovala v sklopu programov Apollo 15, 16 in 17. Ti džipi so se od pristajalnega modula lahko oddaljili za komaj šest kilometrov, njihova slabost je bila tudi to, da so bili narejeni zgolj za enkratno uporabo, ko so oddelali svoje, pa so ostali na Lunini površini. Zadnji tak lunarni džip Apolla 17 je po njej vozil decembra 1972, od takrat tja astronavtov ni bilo več.Novi džip, ki ga snujeta omenjeni podjetji, bo moral biti lahek ter izdelan iz trpežnega in odpornega materiala, poleg tega bo moral zdržati izstrelitev z Zemljinega površja. Nadaljnji izzivi ga bodo čakali na Luni, kjer en dan traja skoraj 14 zemeljskih dni, enako dolga je tudi noč, ko se temperatura spusti do 137 stopinj Celzija pod ničlo. Podnevi se dvigne na plus 126 stopinj. Vozilo in instrumenti v njem bodo morali te ogromne temperaturne razlike zdržati. Pogon bo električni, ali bodo za polnjene baterij uporabljali sončne celice, pa še ni znano.Za zdaj je znano, da bo v vozilu prostora za dva astronavta, morda tudi več, o čemer pa še niso dosegli dogovora.Lockheed Martin ima veliko izkušenj pri izdelavi različnih vesoljskih sond, ki so že raziskovale Luno, Venero, Mars, Jupiter, komete in asteroide. Družba General Motors ima medtem dolgoletne izkušnje v avtomobilski industriji. Gre torej za odlično kombinacijo dveh uglednih družb z zelo različnimi izkušnjami, ki pa so vse nepogrešljive za uspešno izveden projekt. Ali bo tako tudi v resnici, pa bo pokazal čas.