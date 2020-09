Veselje na Hrvaškem: Slovenci so res čuden narod

Flego: Slovenci naj to poglavje zaprejo

Skoraj natanko dve leti zatem, ko je Slovenija vložila tožbo proti Evropski komisiji, je Splošno sodišče EU v Luksemburgu zavrnilo tožbo Slovenije za razglasitev ničnosti delegirane uredbe , v skladu s katero je ime teran lahko navedeno na etiketi hrvaških vin.Medtem ko je pri nas čutiti nekaj nejevolje, pa so južni sosedje pričakovano veseli odločitve evropskega sodišča. Hrvaški evropski poslanecje po poročanju 24sata dejal, da je teran povsem zasluženo del istrske identitete in stoletne vinske tradicije ter blagovna znamka, znana po vsej Evropi.»Naši vinarji lahko mirno spijo, ker je to še ena nagrada za ves trud in ljubezen, ki jo že leta vlagajo v pridelavo vrhunskega vina. Po drugi strani pa prosimo slovenske prijatelje, da to poglavje že enkrat zaprejo. Vsaka nadaljnja zamuda v sporu je zelo nehvaležna. Zlasti glede na zastrašujoče okoliščine, v katerih so vinarji že mesece, je prava rešitev na obeh straneh meje pomagati lokalnim vinarjem, promovirati našo regijo in krepiti dobrososedske odnose,« je dejal Flego.Pod članki v hrvaških medijih se je pojavilo kar nekaj komentarjev tamkajšnjih državljanov. Izpostavljamo nekaj najbolj odmevnih.»Slovenci imajo na desetine tožb proti Hrvaške in še nikoli nobene niso dobili. To pa je res čuden narod.«»Teran je naš. Še Istra do Trsta nam manjka.«»Ljudje na Hrvaškem nimajo za jesti, vi pa se ukvarjate z nekim teranom.«