Vesel razkril: 13 pogodb smo označili in poslali policiji (VIDEO)

Predsednik računskega sodiščaje za medije podal izjavo glede danes izdanega osnutka revizijskega poročila o nabavah zaščitne in medicinske opreme zaradi epidemije covida 19. Povedal je, da so pripravili 250 strani dolgo revizijsko poročilo, v katerem natančno poročajo o celotnem obdobju od maja do izdaje osnutka. Zadovoljen je, da je poročilo izdano. Letos so sicer izdali 64 poročil.»Preverili smo vse, kar je bilo v naši moči. Zakaj je to poročilo pomembno? Zaradi tega, ker nevarnost covida še ni minila, obenem pa se lahko pojavijo situacije, ko bi država lahko potrebovala poročila in priporočila, kako še bolje organizirati sistem. Poročila ne smem komentirati, dokler gre le za osnutek. Gre za objektiven zapis vsega, kar je v njem,« je povedal Vesel. »Že do zdaj smo sodelovali s policijo, predvsem z NPU. Lahko rečem, da smo z današnjim dnem poslali policiji dokument, s katerim smo označili 13 pogodb, pri katerih so okoliščine takšne, da bi bili lahko zaznani sumi kaznivih dejanj. Gre za primere, ki so bili v medijih že izpostavljeni.«Računsko sodišče se je za revizijo odločilo maja, tudi po nekaterih razkritjih domnevnih nepravilnosti pri naročanju opreme, potrebne v spomladanskem valu epidemije. Tedaj je sicer Vesel poudaril, da računsko sodišče dogajanje spremlja, ker ima pomembne učinke na javne finance in strukturo proračuna. Tako je med drugim napovedal, da bo revizija pokazala tudi, kako je država pripravljena na krizno javno naročanje.Vesel je odgovarjal tudi na vprašanja zasebne narave in o tem, ali gre pri opravljanju funkcije v Fifi za konflikt interesov. Povedal je, da njegovo delo na računskem sodišču zaradi te funkcije ne trpi in da opravlja delo profesionalno in v skladu z zakonom.