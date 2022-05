Ves svet govori o Bidnovem govoru: občinstvo ni moglo verjeti, kaj se dogaja (VIDEO)

Združenje dopisnikov Bele hiše je v soboto gostilo vsakoletno slavnostno večerjo, na kateri je govoril tudi ameriški predsednik Joe Biden. Gala večerje, ki je bila zaradi covida 19 dve leti zapored odpovedana, pred tem pa jo je Donalda Trump v času svojega mandata bojkotiral, so se udeležili novinarji, izvršni uredniki in znane osebnosti, med njimi Kim Kardashian in komik Pete Davidson.

Biden se je v svojem govoru, v katerem je v prvi vrsti pohvalil novinarje, ki poročajo o vojni v Ukrajini, šalil na svoj račun in na račun Trumpa. »To je prvič po šestih letih, da se je predsednik udeležil te večerje, kar je razumljivo. Imeli smo strašno kugo, ki sta ji sledili dve leti covida.«

Ni se mogel upreti, da ne bi v svojem govoru omenil tudi Vladimirja Putina. Obrnil se je h gostitelju večera, komiku Trevorju Noahu, in mu rekel: »Res dobra novica je, da ste lahko neprizanesljivi do predsednika ZDA, vendar ne boste končali v zaporu, kot bi v Moskvi.« Svoj govor je dopolnil s šalami o lastni nepriljubljenosti v javnosti in Trumpovem odnosu do medijev. »Posebna zahvala 42 odstotkov vas, ki ste mi ploskali. Res sem navdušen, da sem nocoj tukaj z edino skupino Američanov z nižjo gledanostjo in poslušanostjo, kot jo imam sam.«

Bidnov govor je nato postal resen, zavzel pa se je tudi za narodno enotnost. »Strup razjeda našo demokracijo ... in dezinformacije so v porastu. Svobodni mediji ste pomembnejši kot še nikoli v zadnjem stoletju. Resnično to mislim.«