Verniki že lahko obiščejo grob papeža Frančiška (FOTO)

Rimsko baziliko Marije Snežne, kjer so včeraj pokopali papeža Frančiška, so danes znova odprli za javnost. Verniki lahko obiščejo tudi papežev grob v stranski ladji bazilike blizu glavnega oltarja.

»S prihodom v baziliko je končano zadnje potovanje našega ljubega svetega očeta Frančiška,« je dejal kardinal Rolandas Makrickas v soboto zvečer na začetku molitve rožnega venca pred baziliko Marije Snežne.

Molitve so se udeležili tudi številni verniki, ki so se danes začeli zgrinjati v cerkev, čez dan naj bi papežev grob obiskali tudi kardinali. Ti so se pred tem zbrali pri maši na Trgu svetega Petra v Vatikanu. Mašo bo daroval kardinal Pietro Parolin, ki je bil v času papeža Frančiška vatikanski državni tajnik.

Zapisal celo v oporoko

Željo, da ga v nasprotju z večino njegovih predhodnikov, ki počivajo v baziliki svetega Petra, pokopljejo v baziliki Marije Snežne, je papež izrazil že pred nekaj leti, zapisal pa jo je tudi v oporoko, ki so jo prebrali po njegovi smrti.

Zadnje počivališče papeža Frančiška je preprost grob iz marmorja blizu oltarja svetega Frančiška, v stranski ladji bazilike Marije Snežne, v kateri je pokopanih že sedem papežev. Leži tudi blizu kapele, v kateri je znamenita ikona Marije, pred katero je Frančišek pogosto molil.

Vedno si je želel, da bi bil pokopan tukaj. FOTO: Tiziana Fabi/Afp

Gneča pred baziliko Marije Snežne FOTO: Tiziana Fabi/Afp