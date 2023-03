Verniki v skrbeh za papeža: znano je, kdo ga bo nadomeščal

Potem ko so v sredo hospitalizirali papeža Frančiška, verniki po vsem svetu z nestrpnostjo čakajo novice o njegovem zdravstvenem stanju. Italijanska Ansa poroča, da je papež v rimski bolnišnici Agostino Gemelli preživel mirno noč in da so mu v četrtek postavili diagnozo bronhiolitis. Prejel je antibiotik in infuzijo.

Matteo Bruni, direktor za odnose z javnostjo Svetega sedeža, je dejal, da so zdravila že začela učinkovati in da bi ga lahko v prihodnjih dneh odpustili iz bolnišnice. Noč je preživel spokojno. Nove informacije o njegovem zdravstvenem stanju naj bi izdali danes.

Bolezen 86-letnega papeža sproža veliko vprašanj o njegovi prisotnosti pri bogoslužjih v velikem tednu in ob veliki noči, ki velja za najpomembnejši krščanski praznik. Ta se začnejo že ta vikend s cvetno nedeljo. Mašo na Trgu svetega Petra bo namesto papeža vodil kardinal Leonardo Sandri, namestnik dekana kardinalskega zbora. Velikonočno mašo bo obhajal kardinal dekan Giovanni Battista Re, krizmeno mašo na veliki četrtek dopoldne kardinal vikar Angelo De Donatis, popoldansko mašo z obredom umivanja nog pa kardinal Mauro Gambetti, še poroča agencija APA.