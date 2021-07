Veran: Število okužb drastično poskočilo, česa takega še nismo videli

Francoski minister za zdravje Olivier Veran je danes posvaril, da se število okužb z novim koronavirusom veča z neverjetno hitrostjo, samo v zadnjem dnevu so jih potrdili 18.000, kar je največ od sredine maja. Glede na zadnje številke se je v enem tednu število okužb povečalo za okoli 150 odstotkov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



»To pomeni, da se je število okužb povečalo za okoli 150 odstotkov v primerjavi s prejšnjim tednom. Česa takega še nismo videli, niti z osnovno različico covida-19, niti z britansko, južnoafriško ali brazilsko različico,« je o porastu okužb povedal Veran.

Francija, ki se sooča s četrtim valom epidemije zaradi različice delta, se trudi okrepiti hitrost cepljenja. Veran je v nagovoru v parlamentu naslovil tudi številne dvomljivce, saj da ni več časa za dvome ali oklevanje in da je edina rešitev iz krize ta, da se doseže precepljenost.

Od septembra cepljenje za nekatere obvezno

Parlament trenutno razpravlja o spornem vladnem predlogu, ki bi številne prisilil v cepljenje. Do sedaj je namreč v celoti zaščitenega 45 odstotkov prebivalstva. Po novem predlogu, o katerem bo parlament odločal v prihodnjih dneh, pa bo med drugim za obisk restavracij obvezno potrdilo o cepljenju ali negativnem izvidu na novi koronavirus. Od septembra pa bi bilo cepljenje obvezno z zaposlene v zdravstvu in socialnih ustanovah.



Potem ko je predsednik Emmanuel Macron prejšnji teden predstavil nove ukrepe, so se številni Francozi prijavili na cepljenje. Na drugi strani pa je proti temu prejšnji konec tedna protestiralo tudi več kot 100.000 ljudi po celi državi.

