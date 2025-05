Venezuela prekinila letalski promet s Kolumbijo, aretirali že 17 tujcev (FOTO)

Venezuela je danes prekinila letalski promet s Kolumbijo zaradi prihoda plačancev, ki želijo zmotiti nedeljske parlamentarne in guvernerske volitve po državi, je novinarjem povedal notranji minister Diosdado Cabello in dodal, da so doslej aretirali že 17 tujcev.

Režim predsednika Nicolasa Madura trdi, da ga ogrožajo zarote ZDA in sosednje Kolumbije, pred volitvami pa naj bi iz Kolumbije v Venezuelo prišlo več tujih plačancev, ki naj bi bili povezani z opozicijsko voditeljico Marino Corino Machado. Ta je pozvala k bojkotu volitev.

Diosdado Cabello FOTO: Leonardo Fernandez Viloria Reuters

Cabello je zatrdil, da so želeli aretirani plačanci napasti tuja veleposlaništva, bolnišnice in policijo. Nekateri naj bi prišli iz Kolumbije z letalom, drugi po kopnem, izvirali pa naj bi iz nekih neimenovanih držav.

FOTO: Leonardo Fernandez Viloria Reuters

