NEMIRNO DOGAJANJE

Venezuela dvignila ruska letala, mobilizirala 2500 vojakov, na morju pa je 12 vojaških ladij (VIDEO)

Za državni kanal VTV se je oglasil minister za obrambo Vladimir Padrino.
Trumpova administracija je pred kratkim izvedla napad z brezpilotnim letalom v južnem Karibskem morju na čoln, ki je izplul iz Venezuele in za katerega so sumili, da prevaža mamila. FOTO: Miguel J. Rodriguez Carrillo Afp
Trumpova administracija je pred kratkim izvedla napad z brezpilotnim letalom v južnem Karibskem morju na čoln, ki je izplul iz Venezuele in za katerega so sumili, da prevaža mamila. FOTO: Miguel J. Rodriguez Carrillo Afp
A. G.
 19. 9. 2025 | 19:49
 19. 9. 2025 | 20:09
A+A-

Venezuela je začela tridnevne vojaške vaje in pokazala ruska bojna letala kot demonstracijo sile proti ZDA, sredi naraščajočih napetosti zaradi ameriškega razporejanja vojaških ladij na Karibih.

Več kot 2500 vojakov je Venezuela mobilizirala na karibskem otoku La Orchila za vaje z imenom »Sovereign Caribbean 200«, ki vključujejo zračne, pomorske in kopenske manevre. Minister za obrambo Vladimir Padrino je za državni kanal VTV povedal, da sodeluje 12 vojaških ladij različnih razredov in tipov, 22 letal in približno 20 plovil.

Njegovo izjavo so spremljali posnetki amfibijskih plovil in vojakov, ki so se izkrcali na obalo, medtem ko so ladje izplule z otoka in letala preletavala morje. Venezuela je pokazala tudi ruska bojna letala, opremljena s protiladijskimi raketami. Padrino je vaje, ki so se začele v sredo, opisal kot del odgovora na ameriško prisotnost vojaških ladij v regiji.

Washington vztraja, da so ladje – med njimi trije rušilci razreda Arleigh Burke, križarka Lake Erie, amfibijsko jurišno plovilo USS Iwo Jima in jedrska podmornica – na misiji boja proti trgovini z mamili. Venezuelski predsednik Nicolás Maduro pa trdi, da gre za priprave na spremembo režima.

ZDA so Madura že prej obtožile sodelovanja v trgovini z mamili in razpisale nagrado v višini 50 milijonov dolarjev za njegovo prijetje. Caracas trdi, da je po državi razporedil milijone pripadnikov milic, Maduro pa je že prejšnji mesec opozoril: »Nobeno cesarstvo se ne bo dotaknilo svete zemlje Venezuele.«

Vaje so se začele dan po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump izjavil, da so ZDA na Karibih napadle tri plovila, ki naj bi prevažala mamila iz Venezuele. Washington je 2. septembra izvedel napad na prvo plovilo – povezano z venezuelsko tolpo Tren de Aragua – in pri tem ubil 11 ljudi. Trump je v ponedeljek napovedal nov napad na domnevne »narkoteroriste«, v katerem so po navedbah administracije ubili tri osebe. V torek je nato dejal novinarjem: »Pravzaprav smo uničili tri plovila, ne dve. A videli ste dve.«

Ruska letala v venezuelskem arzenalu

Vaje so sledile objavi Venezuele v ponedeljek, ko so javnosti pokazali posnetke ruskih bojnih letal Suhoj Su-30, opremljenih s protiladijskimi raketami. Letalske sile so na Instagramu objavile video, ki prikazuje letalo najprej na tleh z vidnimi raketami pod krili, nato pa v letu.

CNN je potrdil, da je vsaj del posnetkov na družbenih omrežjih krožil že lani, ni pa jasno, kdaj so nastali ostali.

Po navedbah gre za ruska bojna letala Suhoj Su-30 MK2 iz 13. lovske eskadrilje »Levi«, oborožena z ruskimi protiladijskimi raketami zrak-zemlja Kh-31 »Kripton«. Po poročilu Centra za analizo strategij in tehnologij (CAST) je Venezuela od Rusije kupila neznano število teh raket, ki so v državo prispela med letoma 2007 in 2008..

Po oceni različnih vojaških virov iz leta 2024, ki jo je pripravil Mednarodni inštitut za strateške študije (IISS), ima Venezuela tako protiladijske kot protiradarske različice raket Kh-31. Uporablja tudi 21 lovcev Su-30MK2, ni pa jasno, koliko jih je dejansko operativnih, saj so gospodarske težave v zadnjem desetletju močno prizadele venezuelski arzenal.

Poročilo venezuelske nevladne organizacije Control Ciudadano o letalskih nesrečah v zadnjih dveh desetletjih izpostavlja tudi netransparentnost vlade in možne »težave zaradi zastarelosti sistemov, pomanjkljivega vzdrževanja in pomanjkanja rezervnih delov«.

V torek je Trumpov posebni odposlanec za posebne misije Richard Grenell izjavil, da še vedno verjame v možnost, da ZDA z Venezuelo dosežejo sporazum in se izognejo vojni, poroča Jutranji list.

VenezuelaZDARusijaletaloVladimir PutinladjaNicolas MadurovojskaorožjeDonald Trump
