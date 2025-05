Veliko razočaranje v Vatikanu: verniki godrnjaje in sklonjenih glav zapustili trg (FOTO)

Drugi dan konklava se ni začel najbolj obetavno, 133 kardinalov, ki so bili od jutranjih ur zaprti v Sikstinski kapeli, namreč do poldneva niso uspeli izbrati novega papeža. To je vernikom, zbranim na trgu svetega Petra, sporočil črni dim, ki se je pokadil iz dimnika, v katerega je bilo več ur uprtih na milijone parov oči po vsem svetu.

Tisti, ki so dim pričakali v Vatikanu, so bili ob tem vidno razočarani, slišati je bilo precej vzdihov, tudi godrnjanja in nerganja. Čeprav ni nič nenavadnega, da konklave traja dan, dva, tudi tri, si verniki seveda želijo, da Cerkev čim prej dobi novega vodjo, papež Frančišek je namreč umrl že pred več kot tremi tedni.

Zbrani na vatikanskem trgu so se nato sklonjenih glav odpravili vsak v svojo smer, odmor za kosilo so si privoščili tudi kardinali, ki bodo poskusili poglede o tem, kdo je najprimernejši kandidat za novega papeža ponovno uskladiti popoldan.

V soboto glasovanja ne bo

Takrat bo napetost še večja, prav tako pričakovanje. V primeru, da tudi popoldanski glasovanji ne bosta uspešni, zadnje se bo zaključilo okrog 19.30, bodo vse skupaj ponovili jutri. Dvakrat bodo torej glasovali dopoldan, v primeru, da okrog 10.30 ne bomo uzrli belega dima, bo naslednja priložnost okrog poldneva, ko se bo dim moral pojaviti v vsakem primeru, bel ali črn, enako bo sledilo po premoru za kosilo. Če tudi jutri zvečer papež ne bo izvoljen, pa bo treba na novi krog glasovanja čakati do nedelje, v soboto si bodo kardinali namreč vzeli dan za molitev in premislek.

Tudi to sicer ni nič nenavadnega, papež Janez Pavel II je bil izvoljen šele v osmem krogu glasovanja, nekoliko hitreje so se odločili za papeža Frančiška, in sicer po petih, le štirje krogi glasovanja pa so bili potrebni, da je na čelo Rimskokatoliške cerkve stopil papež Benedikt XVI.

Mnogi so pričakovali, da bo že dan po začetku konklava izvoljen novi papež. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Nadaljevalo se bo popoldan. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Pomagale niso niti molitve za čim hitrejšo izvolitev novega papeža. FOTO: Amanda Perobelli/Reuters