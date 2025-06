Veliko odkritje arheologov v Londonu: poslikave na ogled po dveh tisočletjih

Arheologi so na gradbišču v Londonu odkrili eno najobsežnejših skupin fragmentov poslikanega rimskega ometa doslej. Koščke so zdaj skrbno sestavili ter rekonstruirali poslikavo. Ta med drugim prikazuje podobe ptic, sadja, cvetja in lir na svetlo rumenem ozadju.

Britanski arheologi so na fragmente naleteli že leta 2021 na gradbišču v Southwarku, južno od reke Temze. Poslikava je nekdaj krasila približno 20 notranjih sten zgodnjerimske stavbe, ki je pripadala višjemu sloju. Datirana je v čas med letoma 43 in 150, so sporočili iz Londonskega arheološkega muzeja (Mola). Po pisanju francoske tiskovne agencije AFP so bili koščki ometa odvrženi v veliko jamo. Tja so jih odvrgli že v času antike med prenovo, ki je potekala pred letom 200.

Poslikavo je rekonstruiral strokovnjak za starodavne gradbene materiale Han Li iz arheološkega muzeja. »Gre za trenutek, ki se zgodi enkrat v življenju, zato sem čutil mešanico vznemirjenja in živčnosti, ko sem začel sestavljati koščke ometa,« je pojasnil. Številni koščki so zelo krhki, poleg tega so bili fragmenti z različnih sten pomešani, zato je bilo njegovo delo podobno sestavljanju najtežje sestavljanke na svetu. Kot je še povedal Li, lahko danes občudujemo stenske poslikave, ki jih niti posamezniki iz poznega rimskega obdobja v Londiniumu niso imeli priložnosti videti.

Med fragmenti so tudi takšni, ki nakazujejo, da so bile poslikave podpisane, čeprav imena slikarja niso našli. Med drugimi zanimivostmi so starodavni grafiti, ki so jih pustili stanovalci ali obiskovalci stavbe. En fragment vsebuje skoraj celotno starogrško abecedo, edini znani primer takšnega napisa iz rimske Britanije, na enem pa je mogoče videti obraz jokajoče ženske s pričesko iz flavijskega obdobja (69–96 n. št.).